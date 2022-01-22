Sezen Aksu Sessiz Kalmadı: ‘‘Dilimi Ezemezsin’’

Beş yıl önce yaptığı bir şarkıda Adem ile Havva’ya hakaret ettiği iddiasıyla MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘‘serçeysen serçeliğini bil, kuzgun olma’’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise ‘‘o uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimiz’’ sözleriyle hedef aldığı Sezen Aksu, bir haftalık sessizliğini bozdu.

Eleştirilerin ve tepkilerin odağındaki Sezen Aksu, 1,4 milyon kişinin takip ettiği Facebook hesabından açıklamalarda bulundu.

Aksu, ‘‘Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz’’ dedi.

‘‘Kim yolcu kim hancı, dur bakalım’’

2010 yılında yazdığı ‘‘Hop Dedik’’ adlı şarkısının , ‘‘O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi? Harcanan hayatlar bunlar/ Vermişler ateşe yedi düveli/ Hababam kaynıyo' kazanlar/Hadi buyurun, biz gönüllüyüz/İple çekiyoruz vaktimizi/Kim en günahsızsa gelsin/Gelsin ilk o vursun bizi/Mangal gibi yürek çok bizde

Alevere dalavere yok bizde/Kırılıp dökülüyoruz lakin/Direniyoruz sakin sakin’’ şeklindeki sözleri paylaşan Aksu, hemen ardında dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi hakkındaki sözlerinden sonra kaleme aldığı ‘Avcı’’adlı şarkının sözlerini paylaştı:

‘‘Sen beni üzemezsin /Zaten çok üzgünüm/Nereye baksam acı/Nereye baksam acı/Ben avım sen avcı/Vur bakalım…./Sen beni sezemezsin/Dilimi ezemezsin/Nereye baksam acı/Nereye baksam acı/Kim yolcu kim hancı/Dur bakalım… Beni öldüremezsin/Sesim, sazım, sözüm var benim/Ben derken ben herkesim’’

Sezen Aksu, ‘‘Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum. Yazmaya da devam edeceğim’’ diyerek sözlerine son verdi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: ‘‘Buralara kadar düştü zavallı’’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün hem cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan Sedef Kabaş hem de Sezen Aksu’ya destek verdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘On binlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı. Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir’’ dedi.

Müjde Ar: ‘‘Dil koparma meselesi tehdittir, tehlikedir’’

Daha önce Zülfü Livaneli, Tarkan, Fazıl Say ve Mustafa Sandal gibi müzik dünyasının önde gelen isimlerin sosyal medyada verdiği desteklerden sonra dün Halk TV televizyonuna telefonla bağlanan Müjde Ar da özellikle camide bu tarz konuşmaların yapılmasının vahim olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.

Müjde Ar, ‘‘Vahimden de öte bir durumdayız. Ben kültür ve sanat insanıyım ama cumhurbaşkanına şunu hatırlatmak isterim ki Anayasa’nın 64. maddesi sanat ve sanatçıların koruması ve desteklenmesini emreder. Anayasa bildiğim kadarıyla dil kopartmak diye bir görev vermiyor, hükümete ve siyaset insanlarına. AKP bu açık hükme rağmen sansür yapıyor, yasaklar uyguluyor. Hatırlarsanız, Kars’taki heykel yıkımı itiraz ettik, gürültü patırtı çıkarttık. Ama ‘ucube’ dediler ve yıktılar. Bundan sonra sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geliyor. Bu dil koparma meselesinin bizzat camide dile getirilmesi, orada tarikatlara görev olarak verilmesi korkunç bir tehdittir, tehlikedir. Bu direk olarak halkı sanata sanatçıya karşı kışkırtmaktır. Şu unutulmamalı sanat özgür özerktir. Camiler hepimizindir, siyasetçilerin tekelinde dil kopartma yerleri asla değildir. Biz bu oy devşirmek, dinden devşirme senaryolarından çok sıkıldık. Bu dilden vazgeçilmeli ve özür dilenmesini bekliyorum’’ dedi.

Yeni suç duyurusu

Öte yandan Aksu’ya tepkiler de sürüyor. 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Derneği üyesi bir grup Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek Aksu aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

Dernek başkanı Erol Bulut adli önünde yaptığı açıklamada, ‘‘Teröristler bir taraftan, imanımıza, peygamber efendimize sözlü olarak saldırmaya çalışanlar bir taraftan dayanılmaz bir duruma geldi. Bu gidişe bir dur diyebilmek için diye biz buradayız. Sezen Aksu denilen hanımefendi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Aslında cahil olan kendisi, dedesine hakaret ediyor’’ dedi.

