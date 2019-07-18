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Sezen Aksu'nun 91 yaşındaki babası hastaneye kaldırıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.07.2019 20:59 | Son Güncelleme

ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım (91), solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle yakınları tarafından İzmir'de Kent Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahraman DURAK/İZMİR, (DHA)- ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım (91), solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle yakınları tarafından İzmir'de Kent Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, bugün solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine, Sami Yıldırım yakınlarının çağırdığı ambulans ile İzmir Kent Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Sami Yıldırım Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Yıldırım'ın yapılan tetkikler neticesinde, sodyum eksikliği nedeniyle solunum sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Mert Akan, Sami Yıldırım'a sodyum takviyesi yapıldığını, Sami Yıldırım'ın hayati tehlikeyi atlattığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti. Öte yandan, babasının hastaneye kaldırıldığını duyan Sezen Aksu soluğu hastanede aldı. Doktorlar ile görüşen Aksu, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Aksu'nun, babası Sami Yıldırım'ın taburcu olana kadar hastanede kalacağı öğrenildi.

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