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Sezen Aksu'nun babasının tedavisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:32 | Son Güncelleme

 TÜRK pop müziğinin 'Minik Serçe'si olarak bilinen Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım'ın (91) dün solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastandeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yıldırım'ın sağlık durumunun hastaneye getirildiği haline göre iyiye gittiği, tedavisine bir süre daha devam edileceği belirtildi.

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- TÜRK pop müziğinin 'Minik Serçe'si olarak bilinen Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım'ın (91) dün solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastandeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yıldırım'ın sağlık durumunun hastaneye getirildiği haline göre iyiye gittiği, tedavisine bir süre daha devam edileceği belirtildi.
Sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, dün aniden rahatsızlanınca, yakınlarının çağırdığı ambulansla saat 13.00 sıralarında, İzmir'in Çiğli ilçesindeki Kent Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Yıldırım'ın solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı belirlendi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Yıldırım'ın doktorları, bir süre sonra, sağlık durumunun iyiye gittiğini, hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı. Tedavisi süren Yıldırım'ın bugün, düne çok daha iyi olduğu, ancak tedavisine bir süre daha devam edileceği için taburcu edilmesinin söz konusu olmadığı öğrenildi. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, hastaneden ayrılmazken, doktorlardan da sık sık babasının durumu hakkında bilgi alıyor.

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