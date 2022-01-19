Sezen Aksu’ya Muhafazakar Çevrelerden Linç

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, dört yıl önce söylediği bir şarkıda İslamiyet’in ilk insanlar olarak kabul ettiği Adem ve Havva’ya ‘‘cahil’’ dediği için, son birkaç gündür muhafazakar çevrelerin başlattığı linç kampanyasıyla karşı karşıya.

Sosyal medyada başlayan kampanya yargıya da intikal etti. Ankara’da Mikail Yılmaz adlı bir avukat Sezen Aksu’nun ‘‘Hazreti Adem ve Hazreti Havva’yı itibarsızlaştırmayı hedeflediği’’ iddiasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen ‘‘dini değerleri aşağılamak’’ suçundan sanatçı hakkında kamu davası açılması için savcılığa başvurdu.

‘‘Bu kalenin İslam'ın son kalesi olduğunu haykırmaya geldik’’

Sezen Aksu’nun evinin önünde de haftanın ilk gününde gösteri vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen Milli Beka Hareketi’ne üye yaklaşık 20 kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Aksu’nun Beykoz’daki evinin önünde basın açıklaması yaptı.

Hareketin lideri Murat Şahin tarafından okunan açıklamada, ‘‘İlk Peygamber Hz. Adem Aleyhisselam ve Hz. Havva annemiz Aleyhisselam’ın alenen aşağılanmasına karşılık bu ‘Minik Cahil’e haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik, biz buraya bu milletin ve bu ümmetin haklı sesi olmaya ve bu kalenin de İslam'ın son kalesi olduğunu dosta düşmana haykırmaya geldik’’ denildi.

Bahçeli: ‘‘Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir’’’

İlk günlerde ağırlıklı olarak İslamcı çevrelerin eleştiri oklarını yönelttiği 68 yaşındaki sanatçıya bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sert tepki geldi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli, aklın ve inancın öncüleri olarak gördükleri birçok milli ve şahsiyet gibi Adem ve Havva’nın da cehaletin lincine uğradığını söyledi.

MHP lideri, ‘‘Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında, Hz. Adem ve Hz. Havva’ya ‘cahil' diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyamet olan cehalet çukurunun açık seçik bir numunesidir. Bu sanatçıya diyorum ki serçe isen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir’’ dedi.

Kaftancıoğlu’ndan Aksu’ya Nazım Hikmetli destek

Sezen Aksu daha önceki tepkilere vermediği gibi Bahçeli’nin sözlerine de yanıt vermezken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Nazım Hikmet’in 1930’lardaki büyük aşkı Piraye için yazdığı şiirle ünlü sanatçıya destek verdi.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Bursa da havlucu Recebe/Karabük fabrikasında tesviyeci Hasana düşman/ fakir köylü Hatçe kadına/ırgat Süleymana düşman/sana düşman/bana düşman/düşünen insana düşman/vatan ki bu insanların evidir, sevgilim/onlar vatana düşman” ifadelerini kullandı.

Babacan: ‘‘Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez’’

Muhafazakar çevrelerden de bazı isimler Sezen Aksu’nun yanında duruyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şarkı sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek bu zihniyetin Türkiye’ye kötülük yaptığını belirtti

Babacan, “Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez” dedi.

Cübbeli Ahmet’ten Babacan’a sert eleştiri

Geçen hafta, Enes Kara’nın intiharı sonrası ‘‘cemaatler ve tarikatlar kapatılsın’’ diyen çevrelere karşı çıktığı için geçen laik kesiminin tepkisini çeken Babacan bu kez de İslami çevrelerden tepki gördü.

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, “Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakareti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok manidardır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?” şeklindeki sözlerle Babacan’ı eleştirdi.

‘‘Hz. Âdem ve Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır’’

Diyanet İşleri Başkanlığı ise daha yumuşak bir dil kullansa da Sezen Aksu’nun yaklaşımını eleştirmekten geri kalmadı.

Diyanet’ten yapılan açıklamada, ‘‘Son zamanlarda İslam'ın kutlu elçileri Hz. Âdem ve Hz. İsa peygamberlerimize; insanlığın ortak değeri Hz. Havva ve iffet abidesi Hz. Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız. Öncelikle bilinmelidir ki Hz. Âdem ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu yönüyle vahye muhatap olmuş; akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ‘halife’ olarak nitelenen Hz. Âdem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır’’ denildi.

Livaneli: ‘‘Aksu’nun sözlerinden, hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır’’

Sanatçı Zülfü Livaneli de Sezen Aksu’nun yanında durdu.Livaneli, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Sezen Aksu’nun Adem ve Havva ile ilgili sözlerinden hakaret çıkarmanın ilkel bir zorlama olduğunu dile getirdi:

Livaneli, ‘‘Sezen Aksu’ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların, sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar. Cahil kelimesi halk şiirimizde, tecrübesiz genç, dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Neşet Ertaş’ın “Cahildim dünyanın rengine kandım” türküsünde olduğu gibi. Bir halk türküsünde “Ergen kız, cahil oğlan/ İnkardan gelinir mi” denildiği gibi. Sezen’in de Adem ve Havva’nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden, hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır. Ve bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyütür’’ ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu, 2017 yılında Yaşar Gaga ile birlikte söylediği ‘‘Şahane bir şey yaşamak’’ adlı şarkıyı 30 Aralık'ta Youtube sayfasından, 2022 için yeni yıl dileğiyle birlikte yeniden paylaşmıştı.

Aksu mesajında, “Yıl 2022 arkadaşlar… Size güzel bir yeni yıl dilemek için bir sürü cümle geçti aklımdan, hiçbiri içime sinmedi. O nedenle düşünmeden kalbimden geleni yazıyorum. Bu yılın hepimize daha iyi insan olabilmeyi, dünya üzerindeki canlı cansız her şeyin bütünlüğünü hatırlamayı, kendimizden başlayarak hakikatle yüzleşebilmeyi, koşulsuz özgürlüğün peşine düşmeyi, dayanışmanın kudretini idrak edebilmeyi, birbirimizin yaralarını sarabilmeyi, gitgide normalleştirdiğimiz şiddetin ve onu normalleştirmek için küçücük insan aklıyla oynadığımız oyunlardan utanabilmeyi, değişmeyi, dönüşmeyi, ilerlemeyi, her varlığı eşitleyen gerçek adaleti tesis edebilmeyi ve bunu mümkün kılacak aklı başımıza getirmesini diliyorum bütün kalbimle…” ifadelerini kullanmıştı.

2017'deki paylaşımla birlikte sadece Youtube'da 3,6 milyondan fazla defa dinlenen şarkı geçtiğimiz haftaya kadar bir tepki almamıştı.

