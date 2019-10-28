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Sezen'in öldüğü, kampüsteki kazanın görüntüleri ortaya çıktı 

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'ın (23) traktörün altında kalarak, yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'ın (23) traktörün altında kalarak, yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zambak'a, traktör sürücüsü ile 2 kişinin yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.
Kaza, 16 Eylül'de, Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zambak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Zambak'ın yolun karşısına geçmek istediği sırada traktörün altında kaldığı, çarpmanın ardından traktörden inen sürücü ve beraberindeki 2 kişinin genç kıza yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.
Öte yandan kazaya ilişkin dava, İzmir 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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