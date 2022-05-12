Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün kim olduğu birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Yol verme tartışmasında bir kişiyi vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sezer Öztürk hakkında bugün karar açıklandı ve 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşındadır? Eski futbolcu Sezer Öztürk neden cezaevine girdi?

SEZER ÖZTÜRK NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Eski futbolcu Sezer Öztürk'e, geçtiğimiz eylülde İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yol verme tartışma yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i (25) silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?

3 Kasım 1985 Almanya Velbert doğumlu Sezer Öztürk 35 yaşındadır. Öztürk, doğduğu kasaba olan Velbert'te büyüdü. Sezer Öztürk daha çocuk yaşlardayken, Almanya'da Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başladı. Orta sahada yer alan eski futbolcu Öztürk 1.76 boyunda.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Sezer Öztürk, Bayer 04 Leverkusen oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için keşfedildi. Ayrıca Almanya genç millî takımına da davet edildi ancak Öztürk, Türkiye'yi tercih etti ve ilk kez millî formayı Türkiye U-15 Altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999'da Romanya ile gerçekleştirilen maçta giydi. Sonrasında ise genç millî takımlarının tüm kademelerinde görev yaptı.

Öztürk 48 kez millî takımlara çağrıldı ve 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî forma giydi. Öztürk bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.

Sezer Öztürk'ü, Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet etti. Öztürk, Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004'te düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı.

