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Sezer Öztürk'ün suçu ne, neden tutuklandı? Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

27.11.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Sezer Öztürk cinayet şüphelisi olarak aranıyordu. Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Öztürk Artvin Hopa'da bir kamyonetin arkasında Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı ve tutuklandı. Sezer Öztürk orta saha mevkiinde forma giymişti. İşte detaylar...

Sezer Öztürk'ün suçu ne, neden tutuklandı? Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sezer Öztürk, 19 Eylül'de Şile'de yol verme tartışması sebebiyle başlayan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi ve 4 kişinin de yaralanmasının ardından aranıyordu. Gürcistan'a kamyonetin içinde kaçmaya çalışan eski futbolcu yakalandı ve tutuklandı.

SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?

3 Kasım 1985 Velbert, Almanya doğumlu Sezer Öztürk 36 yaşındadır. Boyu 1,76 m olan Öztürk Almanya'da Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Öztürk'ün çocukluğu, Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı Verbert kasabasında geçti. Sezer Öztürk Almanya'da Türkler tarafından kurulan ürkgücü Velbert altyapısında futbola başladı. Yeteneği keşfedildiğinde sırasıyla SSVg Velbert, TVD Velbert ve Rot-Weiss Essen'in altyapılarına transfer oldu.

Sezer Öztürk, Bayer 04 Leverkusen oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için keşfedildi. Ayrıca Almanya genç millî takımı tarafından da davet aldı ancak Öztürk, Türkiye'yi tercih etti ve ilk kez millî formayı Türkiye U-15 Altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999'da Romanya ile oynanan maçta giydi. Ardından genç millî takımlarının bütün kademelerinde görev aldı.

Öztürk milli takımlara 48 sefer çağrıldı ve 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî forma giydi. Öztürk bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti. Sezer Öztürk'ü, Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet etti. Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004'te düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'nda final oynadı.

Sezer Öztürk'ün suçu ne, neden tutuklandı? Sezer Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sezer Öztürk 3 Temmuz 2011'de şike yapmak iddiasıyla göz altına alınmıştı. Ardından savcılık tarafından ifadesi alınmış ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen şike davasında tutuksuz olarak yargılanmış ve beraat etmişti. Beraat kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştı. TFF tarafından yapılan sportif yargılamada da aklanmıştı.

SEZER ÖZTÜRK'ÜN BAŞARILARI

  • Manisaspor 1. Lig: 2004-05 (ikinciliği)
  • Fenerbahçe Türkiye Kupası: 2011-12, 2012-13


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