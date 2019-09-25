HABER

Sezeryanın ardından normal doğum 'anne ve bebek için riskleri yükseltiyor'

25.09.2019 05:35 | Son Güncelleme

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, sezeryanla doğum yapan kadınların bir sonraki doğumlarını normal yolla yapması, hem anne hem de bebek için riskleri yükseltiyor. Ancak uzmanlar, tekrar tekrar sezeryanla doğum yapmanın da başka riskleri olduğuna dikkat çekiyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, sezeryanla doğum yapan kadınların bir sonraki doğumlarını normal yolla yapması, hem anne hem de bebek için riskleri yükseltiyor.

Times gazetesinde yayımlanan ve Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, sezeryanın ardından normal doğum yapan kadınlarda ölü doğumdan, septisemiye kadar birçok risk artıyor.

Çalışmada uzmanlar İskoçya'da, 2002-2015 ylları arasında daha önce en az bir kere sezeryanla doğum yapan 74 binden fazla anneyi inceledi.

Bu annelerin yüzde 60'ı bir sonraki doğumlarında yine sezeryanı tercih ederken, geri kalanı normal doğum yaptı.

Normal doğum yapan annelere kan nakli yapılması riskinin iki kat, mesanelerinin hasar görmesi riskinin üç kat, rahimde yırtık oluşması riskinin ise yedi kat arttığı saptandı. Ayrıca, septisemi geçirme riskleri de yükseldi.

Bebeklerde ise doğumdan kısa süre sonra yapılan kalp, nefes alma ve kas testlerinin sonuçlarının daha kötü olduğu belirlendi.

'Risk genel olarak düşük'

Ancak araştırmacılar yine de, hangi şekilde doğum yapılırsa yapılsın, bu tür sorunlar yaşanması riskinin düşük olduğunu vurguladı.

Normal doğum yapan kadınların yüzde 1,8'i, sezeryanla doğuran kadınların ise yüzde 0,8 olduğu, normal doğan bebeklerin ise yüzde 8'i, sezeryanla dünyaya getirilenlerin ise yüzde 6,4'ünün sorun yaşadığı kaydedildi.

Araştırmayı yapan ekipten Profesör Jenny Kurinczuk da, kadınların tekrar tekrar sezeryanla doğum yapmanın bazı diğer riskler taşıdığının da farkında olması gerektiğini vurguladı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
İzmirli estetikçiye ödül İzmirli estetikçiye ödül 
Aynı anda 2 ameliyat yapılmasa yaşamını yitirecektiAynı anda 2 ameliyat yapılmasa yaşamını yitirecekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan'dan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Mahkemede şok sözler: İnsan çamaşırını saklar

Cinsel ilişki itirafı 'yok artık' dedirtti!

Cinsel ilişki itirafı 'yok artık' dedirtti!

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

Ciciş Ceyda paylaştığı gibi sildi! Çıplak paylaşım

Nişanlısını öldüren sanığa müebbet! 'Bu iş kanla bitecek'

Nişanlısını öldüren sanığa müebbet! 'Bu iş kanla bitecek'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.