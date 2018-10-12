Sezgi Kırıt davasında tekrar yargılanan sanıklara 1 ile 5 yıl arasında hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Sezgi Kırıt'ın (16), 2009'da cinsel istismarın ardından öldürülmesiyle ilgili İstinaf Mahkemesi'nde görülen davada, 3 sanık 1 ile 5 yıl arasında ceza aldı.

Antalya'da Ağustos 2009'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sezgi Kırıt'ın cesedi, Isparta'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde bulundu. Olayla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Daha önce Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar'a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21'er yıl hapis, Emine Karpi'ye ise 28 yıl hapis cezası verildi. Karara davanın savcısı ve sanık avukatları 'delil yetersizliği' gerekçesiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti. Sanıklar itirazdan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında adli tedbir kararı verildi.

1 İLE 5 YIL ARASINDA HAPİS

Bugün görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Mehmet Mutlu Kurtlar ve Osman Küçük ile Sezgi Kırıt'ın annesi Hanife, babası Hasan, ablası Sevgi Kırıt ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emine Karpi'nin ise rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadığı açıklandı. Duruşmada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.