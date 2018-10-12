Sezgi Kırıt'ın öldürülmesine ilişkin davada karar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Emine Karpi'ye, "Delilleri yok etme, gizleme, çocuğun rızası dahilinde olsa bile evde tutulması"ndan 5 yıl, Küçük'e, "Reşit olmayan biriyle cinsel ilişki yaşama, çocuğun rızası dahilinde olsa bile ailesinden habersiz yanında tutma"dan 3 yıl, Kurt'a ise "Çocuğun rızası dahilinde olsa bile ailesinden habersiz yanında tutma" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmada, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da hazır bulundu.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Mutlu Kurtlar ve Osman Küçük ile maktulün annesi Hanife, babası Hasan, ablası Sevgi Kırıt ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emine Karpi, duruşmada yer almadı.

Antalya'da 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın, 2009'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanık, 1 yıl ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan Küçük ve Kurtlar, "çocuğun cinsel istismarı sonucu ölümüne sebebiyet verme"den, Karpi de "çocuğa cinsel istismar suçuna iştirak etme"den beraat etti.

- Karar Yargıtay'a taşınacak

Aralarında avukatların da bulunduğu kadın derneklerinin temsilcileri, adliye bahçesinde "Sezgi için adalet" yazılı pankart açtı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dosyada sanıkların mahkumiyetine engel hiçbir şeyin söz konusu olmadığını savundu.

Müşteki avukatı Sibel Önder ise kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını belirterek, "Sezgi Kırıt'ın hesabını soramadık, bu da bize dert olsun. Dosyadaki sanıklardan birinin 16 tane suçu var ve bunların hepsinden beraat aldı. Sezgi Kırıt'ın annesi kanser oldu, ama sayın başkan yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezasını reddederek cinayet hususuna girmedi." diye konuştu.

Antalya'da, Ağustos 2009'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın cesedi, Isparta'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde bulunmuş, olayla ilgili biri kadın, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Daha önce Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar'a ağırlaştırılmış müebbet ve 21'er yıl hapis, Emine Karpi'ye ise 28 yıl hapis cezası verilmişti.

Karara, davanın savcısı ve sanık avukatları "delil yetersizliği" gerekçesiyle itiraz etmişti. İstinaf mahkemesince, sanıkların tahliyesi kararlaştırılmıştı.

