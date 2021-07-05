HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da Bugün Hakim Karşısına Çıkıyor

Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da Bugün Hakim Karşısına Çıkıyor

05.07.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve Türkiye'nin kara para aklama suçundan iadesini istediği işadamı Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da bugün hakim karşısına çıkıyor. Bugün iade konusunun karara bağlanması bekleniyor

Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da Bugün Hakim Karşısına Çıkıyor

ABD’nin kara para soruşturması nedeniyle hakkında arama kararı çıkartıp iadesini istediği, Türkiye'nin de benzer nedenden hakkında tutuklama kararı olduğu için Avusturya'dan iadesini talep ettiği, SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, bugün Wels kentinde hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada Korkmaz'ın tutukluluğunun devam edip etmeyeceğine ilişkin karar verilecek. İade konusuysa başka bir üst mahkemede daha sonra değerlendirilecek. Sezgin Baran Korkmaz'ı temsil eden avukatların, müvekkillerinin tahliyesini talep edecekleri, bunu da Avusturya'da bir suç işlememiş olmasıyla gerekçelendirecekleri belirtiliyor. Mahkemeninse gözaltı süresini, ABD’nin ve Türkiye’nin iade taleplerini göz önüne alarak uzatması bekleniyor.

Korkmaz, 19 Haziran’da ABD’nin talebi üzerine Wels kentinde tutuklanmış, daha sonra Avusturya’nın başkenti Viyana’ya getirilmişti. Viyana Başsavcılığı, yetkili mahkemenin Wels Mahkemesi olduğuna ve Korkmaz’ın 14 gün daha tutuklu kalarak, Wels'teki duruşmada iade süreci konusunda karar verilmesini uygun görmüştü.

Korkmaz'ın iade konusunda görüşü sorulacak

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, hem ABD’nin hem de Türkiye’nin iade talebinin kendilerine ulaştığını açıklamıştı. ABD, Korkmaz’ın ABD’de para akladığını iddia ederken, Kingston Kardeşler ve Lev Aslan isimli ortaklarıyla, ABD Hazinesi'ni dolandırarak elde ettiği 470 milyon doların yaklaşık 133 milyonunu akladığını ileri sürüyor. Türkiye de Korkmaz hakkında kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla iade talebini Avusturya’ya iletmişti.

Korkmaz’ın avukatları, müvekkillerinin ABD'ye değil, Türkiye'ye iade edilmek istediğini açıklamıştı. ABD ya da Türkiye’ye iade konusunda, Avusturya Suçluların İadesi Anlaşması Yasası'nın 10. maddesi gereğince karar verilecek. Söz konusu yasada, iki ülkeden gönderilecek dava dosyalarının incelenmesi, aynı suçtan iki ülkenin de iade talebi olması durumunda, sanığının görüşünün de sorulması yer alıyor. Korkmaz’ın ABD'ye iade edilmesi durumunda, suçlu bulunursa 20 yıla kadar, dolandırıcılık suçlamasından 20'şer yıla kadar ve yargıyı engelleme suçundan 5 yıl hapis cezasıyla yani toplamn 200 yıldan fazla bir hapis cezası istemiyle karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
PARTNERİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdıİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdı
Askeri aracın geçişi sırasında patlama!Askeri aracın geçişi sırasında patlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

4 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Hostese sürpriz evlilik teklifi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

"Baba çekme" deyince iğrenç olay ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.