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"Sezgin Baran Korkmaz Konusunu Konuşmadık"

22.09.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşmesinde, Avusturya'da bulunan Türk işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın durumunun gündeme gelmediğini söyledi. Çavuşoğlu, New York'ta Amerika'nın Sesi muhabirinin sorularını yanıtladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüşmesinde, Avusturya'da bulunan Türk işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın durumunun gündeme gelmediğini söyledi.

BM 76. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi binasına girişinde Amerika'nın Sesi muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, dün ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la yapıcı bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Afganistan konusunu ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın işletilmesiyle ilgili olarak görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Çavuşoğlu, ABD'nin bu konudaki tavrı konusunda, "Onlar bizim Katar'la birlikte havalimanını işletmemize destek veriyorlar. Başından bu yana da bu konuda destekleri var. Ama önce Afganistan tarafının bazı hazırlıkları yapması ve kendi tarafındaki eksiklikleri gidermesi gerekiyor. Güvenlik başta olmak üzere bazı sorunların çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Sezgin Baran Korkmaz konusu hiç gündeme gelmedi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir soru üzerine, Blinken'la yaptığı görüşmede Avusturya'da bulunan Türk işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın durumuyla ilgili konunun hiç gündeme gelmediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu "Bu konu aramızda hiç konuşulmadı. Biz başvurularımızı yaptık orada devam eden bir mahkeme var. Onun dışında herhangi bir gelişme ya da görüşme yok" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avusturya'ya Sezgin Baran Korkmaz'ın iade talebini iletmesinin ardından herhangi başka bir temasın olmadığını da ifade etti.

Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın, kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla ABD tarafından da iadesi istenmişti.

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