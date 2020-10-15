Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding ve iş ilişkileri hakkında neler biliniyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül'de SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın malvarlığına el koydu. Karar sonrası Korkmaz'ın ABD ve Türkiye'deki iş dünyasıyla bağlantıları gündeme geldi. Şirketine adının baş harflerini veren Sezgin Baran Korkmaz, sosyal medya platformlarında sıklıkla Türkiye ve farklı ülkelerde yardım faaliyetleriyle ilgili paylaşımlar yapan, özel jetiyle birçok farklı ülkeye kısa, hızlı ziyaretlerde bulunan, Türkiye'de de birçok küçük firmayı bünyesinde bulunduran bir iş insanı. Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konulduğu haberini ilk olarak 9 Ekim'de Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan duyurdu. Kararın, ABD ile Türkiye arasında bir dizi inceleme sonucunda alındığı bildirildi. Anadolu Ajansı da 10 Ekim'de bireysel ve şirket hesaplarına "tedbir kararı verildiğini" belirttiği Korkmaz'ın yurt dışına çıkışının yasaklandığını duyurdu. Korkmaz ve SBK Holding'in adının hangi soruşturmalarda geçtiğini ve iş dünyası ile ilişkilerini açık ve resmi kaynaklardan inceledik.

Hakkındaki iddialar, davalar ve haberlerle ilgili olarak Sezgin Baran Korkmaz'ın görüşlerini almak istedik. Ancak Korkmaz görüşme taleplerimize yanıt vermedi. Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) mal varlıklarına neden el kondu? İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin, 30 Eylül 2020 tarihli kararında Korkmaz'ın da dahil olduğu 14 kişi ve 21 şirket hakkında 5549 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca el koyma kararı verdiği bildirildi. Atıf yapılan madde, "aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde" devreye giriyor. Korkmaz'ın yanı sıra mal varlıklarına el konulduğu belirtilen 13 isim arasında Jacob Ortell Kingston, Isaiah Kingston, Rachel A. Kingston, Sally Kingston ve Lev Dermen (Levon Termendzhyan) de var. Söz konusu davaya konu olan soruşturma ABD'de Utah Federal Savcılığı'nın ABD'deki Kingston ailesi ile Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) vergi bağlantılarını incelediği dosyaya uzanıyor. Bu soruşturma kapsamında, Kingstonlar ve Dermen, ABD'deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında 'yenilenebilir bio-yakıt üretip sattığına' dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlandı.

Soruşturma belgelerinde, ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen teşviklerin 134 milyon dolarlık kısmının da Türkiye'deki şirketlere gönderildiği görüldü. Kingston ailesinin dört üyesi ve Dermen, sırasıyla 2019 ve 2020'de suçlarını kabul edip mahkum oldular. Aynı dosyada Kingston ailesi üyeleri ifadelerinde, 2014-2018 yılları arasında biyoyakıt dolandırıcılık ağı ile ABD Hazinesi'nden elde ettikleri gelirleri Sezgin Baran Korkmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK Holding'in kontrolündeki inşaat, ilaç şirketleri ile gayrimenkul yatırımları aracılığıyla Türkiye'ye gönderdiklerini itiraf ettiler. ABD Utah Federal Savcılığı da mahkemeye başvurarak Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki imal varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Korkmaz ve şirketinin mal varlıklarına el koyduğu bildirildi. Haberin gündeme gelmesinden sonra ise Sezgin Baran Korkmaz, aktif olarak kullandığı Twitter hesabından: "Çayı koyun yeniden başlıyoruz..." yazıp "12 yaşında tam bu noktada bugünün temellerinin hayalini kurduğum nokta" sözüyle 2019'da boyacı tezgahı önünde çektirdiği fotoğrafı yeniden paylaştı.

https://twitter.com/sbarankorkmaz/status/1314583469679431680?s=20 Korkmaz, başka bir Twitter mesajında da "Siz boşverin yalanı dolanı arkadaşlar biz şirketimizin başında geleceği inşa etmeye tüm gücümüzle devam ediyoruz. Büyük insanlar geleceği küçük insanlar dedikoduyu konuşur" dedi. Kingston ailesi ve Lev Dermen hakkında neler biliniyor? Kingston ailesi ABD'nin Utah kentinde faal olan "gizemli Mormon kültü The Order" olarak bilinen bir gruba mensup. Aile, Utah merkezli Washakie Renewable Energy (Washekie) adlı yenilenebilir enerji şirketinin sahibi. Şirketin yönetim kurulu başkanı Jacob Kingston, Baş Mali Yetkilisi, Jacob'un ağabeyi Isaiah Kingston. Anneleri Rachel Kingston ve Jacob Kingston 'ın karısı Sally de şirket adına işlem yapan isimlerdendi. Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan olarak da biliniyor) şirketleri California merkezli bir iş insanı. Yakıt şirketi Noil Energy Group; Beverly Hills merkezli gayrimenkul yatırım şirketi SBK Holdings USA ve Nevada merkezli yakıt katkı maddesi şirketi Viscon International, Lev Aslan Dermen'e ait. ABD mahkemelerinin belgelerine göre Dermen ve Kingstonlar 2010-2016 yılları arasında şirketleri aracılığıyla ABD Vergi Dairesi'nden yenilenebilir yakıt üretip sattıklarına dair sahte belgeler düzenleyerek 1 milyar dolardan fazla vergi indirimi talebinde bulundular.

Dosyaya göre, Dermen ve Jacob Kingston, 15 milyon galon biyoyakıtı ABD içine ve yabancı ülkelere gönderip geri getirerek, yenilenebilir yakıt üretip sattıklarına dair sahte belgeler düzenlediler. Panama ve Hindistan'ın dahil olduğu ülkelere "hammadde" etiketi veya "bitkisel yağ" etiketiyle aynı ürün ithal edilip yeniden ABD'ye getirildi. Şirketler ayrıca, birçok farklı banka hesabı aracılığıyla 3 milyar dolardan fazla bir miktarı da yakıt alım satımı yapmış gibi gösterdiler. Bu şekilde şirketler ABD Vergi Dairesi'nden haksız yere 511 milyon dolardan fazla vergi indirimi aldı. Jacob ve Isaiah 21 milyon dolardan fazlasını SBK Holdings USA'e, 11 milyon dolardan fazlasını Dermen'in bir yakınına gönderdi. Jacob Kingston, bu paranın 1.8 mliyon dolarını Dermen'e 2010 model Bugatti Veyron model araba almak için kullandı. İki iş insanı, kromdan yapılma Lamborghini ve altından yapılma Ferrari dahil birbirlerine bir dizi hediye verdi. Dermen ve Jacob Kingston, 3 milyon doları da Dermen'in Noil Energy Group şirketi aracılığıyla Utah'ın Sandy bölgesinde, Jacob ve eşi Sally için bir malikane almak için harcadı. Dermen, SBK Holdings USA aracılığıyla da California Huntington Beach'te 3.5 milyon dolarlık bir malikane aldı.

Bu harcamaların yanı sıra, 134 milyon dolar da, Kingstonların ifadelerinde belirttiği gibi, SBK Holding ile bağlantılı olduğu ifade edilen Türkiye'deki şirketlere gitti. Sezgin Baran Korkmaz ve BoraJet satışı Sezgin Baran Korkmaz'ın ihtilaflı iş ilişkilerinden biri, 2016 yılında hala ABD'de davası süren BoraJet'in satışıydı. BoraJet'in eski sahibi ABD'de yaşayan iş insanı Yalçın Ayaslı, satışla ilgili "kapsamlı gasp" iddiasıyla Sezgin Baran Korkmaz ve şirketi adına ABD'nin New Hampshire eyaletinde dava açtı. Ayaslı, 127 sayfalık dava dilekçesinde Korkmaz'ı havayolu şirketini "şiddet kampanyası, gasp ve mali suçlar" aracılığıyla BoraJet'in piyasa değerini düşüp "ölü fiyata" satın almakla suçladı. Ayaslı, hakkında yürütülen kampanyanın Türk medyasında "Fethullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu, terörist olduğuna dair yanlış iddiaların yer almasına neden olduğunu" söyledi. Şikayet dilekçesinde, SBK Holding'in BoraJet'i satın almasında ama finansörler arasında Lev Aslan Dermen ile Kingstonların da bulunduğu öne sürülüyor. Dava dilekçesinde Kingstonlar ve Dermen'in yanı sıra, Amerikan-Türk İş Konseyi'nin eski başkanı Ekim Alptekin'in de adı geçiyor.