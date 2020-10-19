Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding hakkındaki 'el koyma kararının' kaldırılma gerekçesi Utah Mahkemesi'nin 'deliller yetersiz' hükmü

Kingstonlar ve Dermen, ABD'deki şirketlerinin 2010-2016 yılları arasında 'yenilenebilir bio-yakıt üretip sattığına' dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlanmıştı.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30 Eylül tarihli kararında Sezgin Baran Korkmaz ve aralarında iş insanları Jacob Ortell Kingston, Isaiah Kingston, Rachel A. Kingston, Sally Kingston ve Lev Dermen (Levon Termendzhyan) de bulunduğu 14 kişi hakkında mal varlıklarına ve kişisel hesaplarına el koyma kararı almıştı.

Utah Eyalet Mahkemesi'nde hakim Jill N. Parrish'in 18 Eylül tarihli kararında ABD Hazinesi'nin el koymak istediği Türkiye'deki SBK Holding'e ait mülkler arasında 'ikna edici bir bağlantının kurulamadığı' belirtildi ve el koyma kararının reddedildiği ifade edildi.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın kişisel ve şirkete ait mal varlıklarıyla hesapları için alınan el koyma kararının kaldırılması ABD Utah Federal Savcılığı'nın "yeterli delil yok" hükmüne dayanıyor.

Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ise 6 Ekim tarihli karar metninde Sezgin Baran Korkmaz ve 13 kişinin 'şirket ve kişilere ilişkin banka hesaplarında bulunan bloke ve tedbirlerin ivedi kaldırılması' talimatı verdi.

Bunun üzerine İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Sezgin Baran Korkmaz ve 13 kişinin mal varlıklarına el koyma kararı aldı.

Jacob Kingston ve Isaiah Kingston da Temmuz 2019 tarihli mahkeme belgelerine göre iddia pazarlıklarında 'el koyma kararını kabul ettiklerini' söyledi.

Soruşturma belgelerinde 'ABD Hazinesi dolandırılarak elde edilen teşviklerin' 134 milyon dolarlık kısmının da aralarında SBK Holding'e ait olan inşaat, ilaç şirketleri ile gayrimenkul yatırımları aracılığıyla Türkiye'ye gönderildiği belirtiliyordu.

Mahkeme kararında sanık konumundaki Kingstonların her ne kadar 'iddia pazarlıklarında 'dolandırıcılık veya para aklama yoluyla elde edilen gelirlerin takibin kabul ettiklerini' söyleseler de bu iddia pazarlığı anlaşmalarının "söz konusu mal varlıklarına el koymak için yeterli delil oluşturmadığı" belirtiliyor.

Mahkeme kararında şu ifadeler yer alıyor:

"Hükümet ayrıca Dermen duruşması sırasında sunulan kanıtlara genel hatlarıyla atıfta bulunarak bu kanıtların iddia edilen mülk ile arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiğini savunuyor. Ancak belgede, mahkemede sunulan üç adet delil, hak kaybını destekleyen mahkeme kanıtlarına örnek olarak veriliyor.

"Hükümetin dava kanıtlarına yaptığı üstünkörü referanslar, iddia edilen mülklerin büyük çoğunluğu ile bir bağlantı kurmakta yetersiz kalmaktadır."

Utah Federal Mahkemesi heyeti 'yeterli delil bulunmadığı' gerekçesiyle el koyma kararını reddederken iddiayı savunan savcılık tarafından ek deliller sunulması talebinde bulundu.

Utah Federal Mahkemesi'nin kamuya açık verilerinde, 18 Eylül ile 30 Eylül arasında alınan herhangi bir başka karar olmadığı görülüyor.