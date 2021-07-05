Sezgin Baran Korkmaz'ın Tutukluluk Hali 5 Ağustos'a Kadar Uzatıldı

ABD’nin kara para soruşturması nedeniyle hakkında arama kararı çıkartıp iadesini istediği, Türkiye'nin de benzer nedenden hakkında tutuklama kararı olduğu için Avusturya'dan iadesini talep ettiği, SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, bugün Wels kentinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada Korkmaz'ın tutukluluğunun devam etmesine karar verildi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, mahkemenin Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdiğini söyledi. Mahkeme Korkmaz'ın tutukluluk halini 5 Ağustos tarihine kadar uzattı.

İade konusuysa başka bir üst mahkemede daha sonra değerlendirilecek. Sezgin Baran Korkmaz'ı temsil eden avukatların müvekkillerinin tahliyesini talep edecekleri, bunu da Avusturya'da bir suç işlememiş olmasıyla gerekçelendirecekleri belirtiliyor. -

Korkmaz, 19 Haziran’da ABD’nin talebi üzerine Wels kentinde tutuklanmış, daha sonra Avusturya’nın başkenti Viyana’ya getirilmişti. Viyana Başsavcılığı, yetkili mahkemenin Wels Mahkemesi olduğuna ve Korkmaz’ın 14 gün daha tutuklu kalarak, Wels'teki duruşmada iade süreci konusunda karar verilmesini uygun görmüştü.

Korkmaz'ın iade konusunda görüşü sorulacak

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, hem ABD’nin hem de Türkiye’nin iade talebinin kendilerine ulaştığını açıklamıştı. ABD, Korkmaz’ın ABD’de para akladığını iddia ederken, Kingston Kardeşler ve Lev Aslan isimli ortaklarıyla ABD Hazinesi'ni dolandırarak elde ettiği 470 milyon doların yaklaşık 133 milyonunu akladığını ileri sürüyor. Türkiye de Korkmaz hakkında kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla iade talebini Avusturya’ya iletmişti.

Korkmaz’ın avukatları, müvekkillerinin ABD'ye değil, Türkiye'ye iade edilmek istediğini açıklamıştı. ABD ya da Türkiye’ye iade konusunda, Avusturya Suçluların İadesi Anlaşması Yasası'nın 10. maddesi gereğince karar verilecek. Söz konusu yasada iki ülkeden gönderilecek dava dosyalarının incelenmesi, aynı suçtan iki ülkenin de iade talebi olması durumunda, sanığının görüşünün de sorulması yer alıyor. Korkmaz’ın ABD'ye iade edilmesi durumunda suçlu bulunursa 20 yıla kadar, dolandırıcılık suçlamasından 20'şer yıla kadar ve yargıyı engelleme suçundan 5 yıl hapis cezasıyla yani toplam 200 yıldan fazla hapis cezası istemiyle karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

