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Sezgin kaptandan bir haftadır haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

Arnavutluk açıklarında teknesi çalışır halde bulunan Sezgin Yavuz'dan bir haftadır haber alamayan 3,5 aylık hamile Vesile Yavuz, eşinin bulunması için yetkililerden yardım istiyor

Uluslararası sularda teknesi çalışır halde bulunan 33 yaşındaki Sezgin Yavuz'dan bir haftadır haber alınamıyor.

Yavuz, yaklaşık bir hafta önce "Atik Bey" isimli teknenin sahibi Nedim Akyüz'ü Arnavutluk'a götürdükten sonra, Yunanistan'a gitmek üzere yola çıktı.

Arnavutluk açıklarında çalışır halde balıkçılar tarafından bulunan teknede, Yavuz'un olmaması üzerine soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Yavuz'un 3,5 aylık hamile eşi Vesile Yavuz (26), gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin iki ay önce yurt dışına çıktığını, bir hafta önce de dönüş yoluna geçtiğini söyledi.

Eşinin kendisini ayın dördünde arayarak "Artık dönüşe geçiyorum. 2 gün sonra arayabilirim seni" dediğini anlatan Yavuz, "Beni bir daha aramadı. Cumartesi günü teknesi bulundu. Tekne çalışır halde bulunmuş ama eşim içinde yokmuş. Hala da bulunamadı. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Eşimi geri istiyorum. Kızım babasını soruyor hiçbir şey söyleyemiyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye kaptan Kayıp Muğla Sezgin Yavuz

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