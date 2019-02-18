Sezgin Sönmez, CHP Şahinbey Belediye Başkan adaylığından çekildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te CHP'nin Şahinbey Belediye Başkan Adayı Sezgin Sönmez adaylıktan çekildi.
Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşlarından, örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü belirtti.
Bunun partisine zarar verebileceğini düşündüğünü dile getiren Sönmez, bu nedenle adaylıktan çekildiğini bildirdi.
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