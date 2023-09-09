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  4. Sezgin Tanrıkulu’dan canlı yayında TSK’ya yönelik tepki çeken sözler! Stüdyodakiler şaşkına döndü: ‘Yazıklar olsun bu kişi CHP milletvekili'

Sezgin Tanrıkulu’dan canlı yayında TSK’ya yönelik tepki çeken sözler! Stüdyodakiler şaşkına döndü: ‘Yazıklar olsun bu kişi CHP milletvekili'

09.09.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'ya yönelik tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu katıldığı bir canlı yayında "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı" ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu’dan canlı yayında TSK’ya yönelik tepki çeken sözler! Stüdyodakiler şaşkına döndü: ‘Yazıklar olsun bu kişi CHP milletvekili'

CHP'nin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldığı bir televizyon programında kamuoyunun tepkisini çekecek açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığını iddia etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de tartışılabileceğini belirten Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

"BU ARKADAŞ CHP MİLLETVEKİLİ YAZIKLAR OLSUN"

Canlı yayında gazeteci Fuat Uğur'un, "Terör örgütü PKK'yı eleştirdiğinizi görmedik" sözlerine ise cevap vermeyen Tanrıkulu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararını açıklamalarına destek gösterdi. Sezgin Tanrıkulu'na stüdyodaki konuklar ise, "Yazıklar olsun, bu kişi bir de CHP milletvekili. TSK'ya iftira atıyor" şeklinde tepki gösterdi.

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