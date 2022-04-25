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Sezgin Tanrıkulu kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu nereli ve kaç yaşında?

25.04.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Diyarbakırlı siyasetçi, 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görülmüştür. Peki Sezgin Tanrıkulu kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu nereli ve kaç yaşında? İşte Cumhuriyet Halk Partili isme ilişkin bilgiler...

Sezgin Tanrıkulu kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu nereli ve kaç yaşında?

Sezgin Tanrıkulu ilk kez 2011 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. CHP'li isim vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sezgin Tanrıkulu kimdir? CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Açıklamalarıyla gündem olan CHP'li saiyasetçinin hayatı ve biyografisi haberimizde...

SEZGİN TANRIKULU KİMDİR?

Sezgin Tanrıkulu'nun tam adı Mustafa Sezgin Tanrıkulu'dur.

Sezgin Tanrıkulu 27 Mayıs 1963 tarihinde Diyarbakır, Lice'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Tanrıkulu, Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ise doktorasını tamamlamıştır.

Sezgin Tanrıkulu mezun oluşunun ardından 1985 yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 1986–2002 yılları arasında Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002–2008 yılları arasında ise Diyarbakır Barosu Başkanlık görevini üstlendi. Ayrıca 1988 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin kuruculuğuna öncülük etti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında yer aldı ve 1998′den itibaren Diyarbakır Temsilciliğini yaptı. 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görüldü.

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) katılarak siyasete giren Tanrıkulu, aynı sene 19 Aralık tarihinde İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevine getirildi ve ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Sezgin Tanrıkulu'nun 25 Ocak 2016 tarihinde Genel Başkan yardımcılığı görevi bitti. 2018 Türkiye genel seçimlerinde yeniden CHP İstanbul milletvekili seçildi.

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CHP
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