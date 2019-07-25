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Şezlong kavgasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 18:05 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde şezlong tartışmasında yaşamını yitiren polis memuru Kadir Ozan Yüce (28) İstanbul’da toprağa verildi.

Şezlong kavgasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde şezlong tartışmasında yaşamını yitiren polis memuru Kadir Ozan Yüce (28) İstanbul’da toprağa verildi. Yüce'yi vuran, kendisi de yaralanan işletmeci Yüksel Karabulut’un (46) ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Edremit ilçesi Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. İlyada Sitesi'nin sahil kısmında kaçak olarak büfe işleten Yüksel Karabulut, iddiaya göre sahilin geniş bir bölümünü işgal ederek, şezlong koyup, kaçak baraka yaptı. Site sakinlerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunması üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaçak barakayı yıkarak, şezlongların bir bölümünü kaldırdı. Bu duruma öfkelenen Yüksel Karabulut, site sakinlerine yönelik hakaretlerde bulundu. Bu sırada tatil için sitedeki yazlıkta kalan İstanbul Başakşehir Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Kadir Ozan Yüce ile Yüksel Karabulut arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında darp edildiği öne sürülen polis memuru Yüce, sitedeki evinden tabancasını alarak havaya ateş etti. Karabulut da silahını çekince çatışma çıktı. Polis memuru Yüce ve Karabulut ile olay yerinde bulunan Mehmet Coşkun (64) ve Emine Yılmaz (45) silahlardan çıkan mermilerle yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Kadir Ozan Yüce, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR
Edremit Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Yüksel Karabulut'un da yoğun bakım servisinde uyutulduğu belirtildi. Çatışmada yaralanan Mehmet Coşkun'un da tedavisi sürerken, Emine Yılmaz'ın ise taburcu edildiği bildirildi.
İSTANBUL’DA TOPRAĞA VERİLDİ
​Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alınan polis memuru Kadir Ozan Yüce'nin cenazesi, İstanbul’da düzenlenen resmi töreninin ardından toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşları tarafından taşınan Yüce’nin yakınları, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.
Bu arada, olayda yaralanan babası Yüksel Karabulut'un içinde bulunduğu ambulansı kaçırdığı belirtilen Kamil Karabulut'un jandarma tarafından arandığı bildirildi.
PLAJDAKİ KAÇAK İŞLETME RAHATSIZLIĞI
Edremit Körfezi’nde bölge halkı, turistler ve yazlıkçılar kadar turizm işletmecileri de denetimlerin yetersiz olduğunu belirtti. Plajlarda bulunan işletmelerin çoğunun kaçak olduğunu ya da alanlarının dışına çıktıklarını belirten işletmeciler, sahillerdeki denetimlerin atmasını istedi.

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Şezlong kavgasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandıŞezlong kavgasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandıŞezlong kavgasında ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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