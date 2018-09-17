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Şezlongda güneşlenen Alman turist fenalaşıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizden çıkıp güneşlenmek için şezlonga uzanan Alman Hans Joachtm (68), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Şezlongda güneşlenen Alman turist fenalaşıp öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizden çıkıp güneşlenmek için şezlonga uzanan Alman Hans Joachtm (68), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Almanya'dan Alanya'ya tatile gelen Hans Joachtm, önceki gün öğle saatlerinde serinlemek için Türkler Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra güneşlenmek için şezlonga uzanan Hans Joacthm fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hans Joacthm'a ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hans Joacthm kurtarılamadı.
Hans Joacthm'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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