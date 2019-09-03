Şezlongların arasından yaşama tutundular

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, şezlongların arasında yumurtadan çıkan yavru caretta carettalar, heyecana neden oldu.

Turgutreis Mahallesi Gün Batımı Plajı'nda dün akşam, yumurtadan çıkan, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta türü deniz kaplumbağası yavurularının şezlongların arasında görülmesi heyecan yarattı. CHP'li Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tamer Mandalinci (24), doğma büyüme Turgutreisli olduğunu belirterek, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Mandalinci, yavru caretta carettaların zarar görmemesi için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerinden aldığı bilgiler doğrultusunda, güvenli bir şekilde denize ulaşmalarını sağladı.

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