Sezon açıldı, tezgahlar balıklarla renklendi

İç sularda su ürünleri av yasağının kalkmasıyla açılan balık sezonu ile tezgahlar birbirinden farklı göl balıklarıyla renklendi.

İç sularda 1 Temmuz itibarıyla kalkan su ürünleri av yasağı, Elazığ’da tezgahları hareketlendirdi. Sabah saatlerinde tutulan balıklar öğle saatlerine kadar komşu iller başta olmak üzere birçok kente gönderilirken, Elazığ’daki balık tezgahlarında da yerini aldı.Tezgahların balıklarla dolmasıyla balıkçıların yüzleri güldü. İlk günler olması nedeniyle fiyatların geçtiğimiz yılla aynı seviyelerde olduğu belirtildi. Balıkçılardan bazıları bu sene balıkların fazla olduğunu, bazıları da geçen seneye oranla daha düşük olduğunu söyledi.

Sezonun ilk balıklarının av mevsiminin açılmasıyla birlikte tezgahlardaki yerini almaya başladığını ifade eden balıkçı Murat Canpolat, “Vira Bismillah dedik. 1 Temmuz’dan itibaren yerli balığımızın avlanması serbest oldu. 9’uncu ayda da deniz balığı serbest olur. Sizlerin de gördüğü üzere hem sabah hem akşam olmak üzere balıklarımız geliyor. Tezgahlarımız şenlendi. Sazan, çupra, alabalık, somon gibi çeşitler şuan mevcut. İnşallah iyi bir sezon olur balıkta, bol ve bereketli olur. Böylece fiyatlar da uygun olur. Şuan fiyatlarımız uygun. Sazan 12 lira, çipura 12 lira, alabalık 20-25 lira boyuna göre değişiklik göstermekte. Geçen sezona oranla bu yıl balık fazla deniliyor ama geçen yılla aynı şekilde. Bir söylem ortaya atıldı fakat deniz balığına da bol dediler, gelen hamsi boyutundan dolayı bir şeye yaramadı. Umarım bu yıl gelecek balıklar biraz büyük olur ve halkımız güzel bir balık yer"dedi.