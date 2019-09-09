HABER

Sezon boyunca 950 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 950 kişiyi kurtardı

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri tarafından, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 950 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü cankurtaran ekipleri, yaz sezonunda denize giren vatandaşların can güvenliği için görev yaptı.

Ekipler, sezon boyunca Karasu'da 709, Kocaali'de 196 ve Kaynarca'da 45 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kurtarılanlardan 253'ü hastaneye kaldırıldı, 697 kişi de olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Karasu bölgesinde rip akıntısına kapılan 3 kişi ise boğuldu.

Sahillerde 61 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jet ski ve 1 zodyak bot ile görev yapan ekiplerin mesaisi 15 Eylül'de sona erecek.

Belediyenin cankurtaran ekip amiri Şaban Küçükosman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Haziran- 9 Eylül tarihlerinde Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde 950 kişinin ekiplerce boğulmaktan kurtarıldığını söyledi.

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
Yeni eğitim-öğretim yılıYeni eğitim-öğretim yılı
Malatya’da ilk kenevir hasadı başladıMalatya’da ilk kenevir hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma tehlikesi cankurtaran ekipleri Karasu sakarya yaz mevsimi

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Son dakika! Van'da deprem (son depremler- 9 Eylül 2019 Pazartesi AFAD Kandilli Rasathanesi)

Van'da deprem!

İTÜ mezunu Halit Ayar öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ'lü gencin öldürüldüğü olayda görüntüler ortaya çıktı!

Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Aşure günü mesajları

Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününde paylaşmak için!

Aşure günü için lezzetli aşure tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.