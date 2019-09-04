Sezon boyunca bin 495 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren bin 495 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaran ekipleri, haftanın 7 günü Karamürsel Altın Kemer ve Ereğli plajları, Cebeci, Kerpe, Kumcağız, Sarısu, Seyrek ve Bağırganlı halk plajları ile Darıca Bayramoğlu Halk ve Kadınlar Plajı olmak üzere 10 bölgede çalışma yapıyor.

Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarında 2005 yılından bu yana vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmesi için görev yapan KOSKEM cankurtaran ekipleri, bu yıl deniz sezonunun başından bugüne toplam bin 495 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Cankurtaran hizmeti sayesinde güven veren Kocaeli sahilleri, çevre illerden de yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl, Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, AKUT Kocaeli, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Kulübü'nden toplam 200 cankurtaran Kocaeli sahillerinde görev yapıyor.

