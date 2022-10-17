Sezon boyunca trend olacak en şık ve rahat erkek pantolon çeşitleri

Moda akımında her sezonda yeni parçalar ön plana çıkıyor. Son senelerde modaya yön veren en önemli parçalar, şıklık ve rahatlığın bir arada sunulduğu ürünler olabilir. Bu sezon sokaklarda sıklıkla karşılaşacağınız birçok pantolon türlerini sizler için bir araya getirdik. Gelin, estetik görünümü ve rahatlığı bir arada sunan bu modellere hep birlikte göz atalım!

1. Tarzıyla konuşulmak isteyenlere: Levi's 514 Straight Fit Jean

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Tarzıyla her daim konuşulmak isteyenlerin tercih ettiği Levi's 514 Straight Fit Jean, pamuklu kumaşı sayesinde üzerinizdeyken kuş kadar hafif hissetmenizi sağlar. Düz paça tasarımıyla oldukça şık bir duruş sergileyen model, klasik jean rengiyle günlük kombinleri taçlandırır. Levi's kalitesi ile üretilen pantolon, modayı ve trendleri yakından takip eden erkeklerin dolabında mutlaka bulunmalı!

2. Yeni sezonun trendini yakalayın: Bombe Erkek Slim Fit Dar Kesim Jogger Pantolon

Yeni sezonda sıklıkla karşılaşacağınız pantolon modelleri arasında bulunan Bombe Erkek Slim Fit Dar Kesim Jogger Pantolon, esnek yapısıyla daha rahat hareket etmeniz için özel olarak tasarlanır. Bileklerinde yer alan lastik detayıyla rahat kullanılan modelin toplam beş adet cebi bulunur. 29 ve 36 aralığında sunulan pantolon, modern görünümüyle spor şıklığı her zaman üzerinde taşımak isteyenlerin ilk tercihi!

3. Dolabınızda mutlaka olmalı: Koton Erkek Skinny Fit Kot Pantolon

Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken Koton Erkek Skinny Fit Kot Pantolon, her erkeğin dolabında mutlaka bulunması gereken parçalar arasında yer alıyor. Pamuklu kumaşı sayesinde teninizi nazikçe dokunan pantolon, gün boyu konforlu hissetmenizi sağlar. Skinny kalıbıyla bacaklarınız sarar ve daha fit görünmenize yardım eder. Kurtarıcı bir pantolon modeli arıyorsanız, bu ürün tam size göre!

4. Klasik giyimin tamamlayıcısı: Ser Joven Erkek Slim Fit Bej Keten Pantolon

Klasik giyim tarzını benimseyen erkeklerin tercih ettiği Ser Joven Erkek Slim Fit Bej Keten Pantolon'u gömlek ve polo yaka tişört ile kombinleyerek daha spor bir görünüme kavuşabilirsiniz. Modelini beğenenler için birbirinden farklı yedi renk alternatifi bulunan ürün, geniş beden skalasıyla hemen herkese hitap ediyor. Dar paça tasarımıyla çok severek kullanacağınız model ile şıklığınızı tamamlamaya hazır olun!

5. Sokak stilini benimseyenlere: DeepSEA Beli Lastikli Likralı Kargo Pantolon

Günlük hayatta sokak stiline ayak uydurmayı tercih ediyorsanız DeepSEA Beli Lastikli Likralı Kargo Pantolon, tam size göre! Pamuk içerikli kumaşı sayesinde rahat etmenizi sağlayan ürünü dört mevsim rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Likralı yapısıyla esneyerek vücudunuza uyumlu hâle gelen pantolon, buz mavisi ve camel renk seçenekleri ile dolabınızın favorileri arasına girmeye aday!

6. Rahat ve şık: Altınyıldız Classics Erkek Haki Kanvas Slim Fit Dar Kesim 5 Cep Pantolon

Şıklığıyla beğeni kazanırken rahatından ödün vermeyen erkeklerin tercih ettiği Altınyıldız Classics Erkek Haki Kanvas Slim Fit Dar Kesim 5 Cep Pantolon, sezon boyunca kurtarıcı parçanız olacak! Pamuk içeren kumaşı ile yumuşacık bir dokusu olan ürünün tam beş adet cebi var. Birbirinden farklı renk seçenekleriyle tarzınızı yansıtacak ürünü incelemeden alacağınız parçaya karar vermeyin deriz.

7. Ofis şıklığını tamamlamak isteyenlere: Dockers Smart 360 Flex Workday Slim Pantolon

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Ofis şıklığını tamamlamak isteyen erkekler tarafından tercih edilen Dockers Smart 360 Flex Workday Slim Pantolon, casual rahatlığını üzerinde taşımak isteyenlerin elbise dolabının vazgeçilmezi olacak. Sosyal hayatın içinde aktif, dinamik ve öz güvenli hissetmenizi sağlayan pantolon; pamuklu kumaşı sayesinde gün boyu rahat hissettirir ve üzerinizde yok gibi hissetmenizi sağlar. Makinede yıkanarak kolayca temizlenen modele şans vermeye ne dersiniz?

8. Tarzıyla konuşulmak isteyenlere: TURGAY AŞKIN TA COLLECTION Erkek Haki Oversize Kadife Jogger Pantolon

Tarzıyla sokak stilini yansıtmak isteyenlerin tercih ettiği TURGAY AŞKIN TA COLLECTION Erkek Haki Oversize Kadife Jogger Pantolon, bu sezon sıklıkla karşılaşacağımız giyim ürünleri arasında yer alıyor. Rahat ve şık bir görünüm yaratan ürünün small ve X large aralığında bulunan bütün bedenlerine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Oversize kesimi beğeniyor ve üstünüzde taşımaktan zevk alıyorsanız ürüne bayılacaksınız, bizden söylemesi!

9. Günlük kullanıma uygun: Koton Slim Fit Basic Erkek Pantolon

Günlük hayatta her ortama ayak uyduran Koton Slim Fit Basic Erkek Pantolon, eşsiz rengiyle gören herkesin beğenisini kazanır. %97 oranında pamuk içeren kumaşı sayesinde gün boyu rahat etmenizi sağlayan ürün, âdeta eşofman konforu sunar. Beğenenler ve farklı alternatiflerini görmek isteyenler için deve tüyü, taş, nane yeşili, bej ve gri renk seçenekleriyle satışa sunulan ürünü sepetinize hâlâ eklemediniz mi?

10. Klasik giyimden vazgeçmeyenlere: Murat Giyim Erkek Siyah Rahat Kalıp Yüksek Bel Klasik Kumaş Pantolon

Ofis çalışanları ve resmî giyinmeyi sevenler, sıradaki ürüne mutlaka göz atmalısınız. Murat Giyim Erkek Siyah Rahat Kalıp Yüksek Bel Klasik Kumaş Pantolon, klasik giyimden asla vazgeçmeyen erkeklerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Şıklığıyla etrafınızdaki herkesi etkilerken konforunuzu sürdüren parça, klasik kesime sahip gömlek ve ceketler ile rahatlıkla kombinleniyor. Dört mevsim kullanmaya devam edebileceğiniz parça için dolabınızda mutlaka yer açın!