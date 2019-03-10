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Sezon uzadı, tatilciler soluğu Uludağ'da aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 15:56 | Son Güncelleme

Kış turizmini önemli merkezlerinden Uludağ'da, 10 Mart'ta kapanması beklenen kış sezonu, Nisan ayına kadar devam edecek. Hafta sonu tatili ile birlikte Uludağ’a akın eden aileler, teleferik ve telesiyejlerde uzun kuyruklar oluştururken, oteller yüzde yüz doldu.

Uludağ, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Teleferik ve telesiyejlerde uzun kuyruklar oluşurken, oteller yüzde yüz doldu. Hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen ziyaretçiler, kent merkezindeki teleferik istasyonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Oteller yüzde 100 dolu

Araçlarıyla gelenlerin yanı sıra teleferikle Oteller Bölgesi'ne çıkan tatilciler, otel, kayak pisti ve piknik alanlarını doldurdu. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, kayak, snowborad ve kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.
Sezonun erken bitmesi beklenen Uludağ’da yağan kar durumunun yoğun olması ve hava şartlarının kış turizmine uygun olması ile birlikte sezonun uzadığını belirten otel müdürü Ozan Yuvacı şunları söyledi:
"Bu sene sezon güzel geçti. Geçen seneye göre biraz daha yoğundu bu gün hafta sonu olması nedeni ile oteller yüzde yüze ulaşmış durumda.
Mart ayı çok güzel geçiyor. Herkes güneş ve karın tadına doymuş durumda. Kayak durumu çok iyi. Şu anda kar inanılmaz iyi bir seviyede. Bu haftada yeniden kar yağışı bekleniyor. Yeniden kayak havası yakalanabilir" diye konuştu.
Ayrıca Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı, hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 10 derece ölçüldüğü Uludağ'da güneşli hava etkili oluyor. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ

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