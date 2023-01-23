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Sezonbet operasyonu! İzmir'de yasa dışı casino, bahis sitesine yönelik düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

23.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonbet siyesine yönelik yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. İzmir'de çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltılar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sezonbet operasyonu! İzmir'de yasa dışı casino, bahis sitesine yönelik düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de Sezonbet sitesi için harekete geçildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Sezonbet bahis sitesine yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Casino, bahis gibi kelimelerde başta olan ve bahis oynatan bir web sitesi olan Sezonbet operasyonunda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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İzmir bahis casino operasyon

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