EDA ÖZDENER - Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2018- 2019 sanat sezonunda, 194 eser ve konserle 608 kez "perde" dedi, 325 bini aşkın sanatsevere ulaştı.

Sezonda, "Troya" epik operası, "Ayşe" opereti, "The Fun Tıme of the Opera" interaktif gösterisi, "Romeo ve Juliet" balesi, "Yeniden Doğuş" operası, "Kadınlarımız, Dönülmez Akşamın Ufku" adlı modern dans ile "İspanyol Renkleri" zarzuela gösterisi ilk kez izleyiciyle buluştu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başrollerini DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile balet Tan Sağtürk'ün paylaştığı, Bujor Hoinic'in sergilediği Troya epik operası kasım ayında prömiyer yaptı. Tüm temsillerini kapalı gişe oynayan, Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda da sergilenen Troya, buradaki yabancı izleyicilerin beğenisini kazandı.

Ankara Devlet Opera ve Balesince Muhlis Sabahattin'in bestelediği "Ayşe" opereti, 90 yıl sonra DOB sahnesine taşındı. Şef Musa Göçmen’in sahneye koyduğu, "The Fun Time of the Opera", interaktif tarzıyla opera sahnesine yeni bir soluk getirirken Çaykovski’nin müzikleri üzerine koreograflar Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın yepyeni adımlarla hazırladığı "Romeo ve Juliet" balesi ilk gösterimini yaptı.