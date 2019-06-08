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Sezonda 608 kez "perde" diyen DOB 325 bin seyirciye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

Devlet Opera ve Balesi 2018- 2019 sanat sezonunda, aralarında prömiyerleri yapılan "Troya" epik operası, "Ayşe" opereti, "The Fun Tıme of the Opera" interaktif gösterisi, "Romeo ve Juliet" balesi, "Yeniden Doğuş" operası, "Kadınlarımız, Dönülmez Akşamın Ufku" adlı modern dans ile "İspanyol Renkleri" zarzuela gösterilerinin de bulunduğu 194 eser ve konseri izleyiciyle buluşturdu - Sezonda 608 temsil gerçekleştiren DOB, yerleşik sahnelerinde 322 bin 81, festivallerde 3 bin olmak üzere 325 bini aşkın sanatsevere ulaştı - DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan: - "Mutluluk ve gururla geçirdiğimiz, seyircilerimizden çok pozitif dönüşler aldığımız, muazzam bir sezon oldu"

EDA ÖZDENER - Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2018- 2019 sanat sezonunda, 194 eser ve konserle 608 kez "perde" dedi, 325 bini aşkın sanatsevere ulaştı.

Sezonda, "Troya" epik operası, "Ayşe" opereti, "The Fun Tıme of the Opera" interaktif gösterisi, "Romeo ve Juliet" balesi, "Yeniden Doğuş" operası, "Kadınlarımız, Dönülmez Akşamın Ufku" adlı modern dans ile "İspanyol Renkleri" zarzuela gösterisi ilk kez izleyiciyle buluştu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başrollerini DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile balet Tan Sağtürk'ün paylaştığı, Bujor Hoinic'in sergilediği Troya epik operası kasım ayında prömiyer yaptı. Tüm temsillerini kapalı gişe oynayan, Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda da sergilenen Troya, buradaki yabancı izleyicilerin beğenisini kazandı.

Ankara Devlet Opera ve Balesince Muhlis Sabahattin'in bestelediği "Ayşe" opereti, 90 yıl sonra DOB sahnesine taşındı. Şef Musa Göçmen’in sahneye koyduğu, "The Fun Time of the Opera", interaktif tarzıyla opera sahnesine yeni bir soluk getirirken Çaykovski’nin müzikleri üzerine koreograflar Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın yepyeni adımlarla hazırladığı "Romeo ve Juliet" balesi ilk gösterimini yaptı.

İstanbul DOB, Sergey Rahmaninov'un "Aleko", Murat Göksu'nun "Mançalı Şövalye" operalarını, "3 Bale" eserini izleyicilerin beğenisine sundu, kadına karşı şiddettin önlemesi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla "Kadınlarımız, Dönülmez Akşamın Ufku" adlı modern dans eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

İzmir DOB, "İspanyol Renkleri" zarzuela gösterisini, Samsun DOB ise Milli Mücadele'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında bestesi Teyfik Akbaşlı'ya ait olan, Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Karahan'ın yaptığı "Yeniden Doğuş" operasını ilk kez sanatseverlerin beğenisine sundu.

- 325 bini aşkın sanatsevere ulaşıldı

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin yerleşik sahnelerinde 37'si opera, 28'i bale, 12'si modern dans, 7'si müzikal, 20'si çocuk müzikali, 90'ı konser olmak üzere 194 etkinlik izleyiciyle buluştu.

DOB, 2018-2019 sanat sezonununda 608 kez perdelerini açarken, yerleşik sahnelerinde 322 bin 81 seyirciyi ağırladı.

2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, 9. Eskişehir Opera ve Bale Günleri, eğitim etkinlikleri, müze, ören yerleri, hastaneler ve sosyal hizmetler kurumlarında sahnelediği eserlerle de DOB, 3 bin izleyiciye ulaştı.

- "Muazzam bir sezon"

DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, AA muhabirine, bu sezon prömiyer yaptıkları iddialı eserlerle izleyici sayısında önemli bir artış yakaladıklarını belirterek, "Troyalar, Ayşe operetleri, prömiyerlerimiz, devam eden eski eserlerimiz. Geçen sene seyirci sayımızda evvelki seneye göre zaten bir artış sağlamıştık, bu sene onun da üzerine çıktık." ifadelerini kullandı.

İzleyiciyle aralarında sıcak bir bağ oluştuğunu dile getiren Karahan, "Mutluluk ve gururla geçirdiğimiz, seyircilerimizden çok pozitif dönüşler aldığımız, muazzam bir sezon oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Perdeler yazın kapanmayacak"

Karahan, yaz ayında da perde kapamayacaklarını İstanbul, Efes, Aspendos ve Bodrum'da düzenlenecek uluslararası festivallerle faaliyetlerini sürdüreceklerini vurgulayarak, "Muhteşem bir repertuvarla izleyicilerimizin karşısında olacağız. Bu sene bir yeniliğe imza atıyoruz. DOB, Bodrum'da haziran ve temmuzda çeşitli konserlerle, prodüksiyonlarla, danslarla faal olacak." diye konuştu.

Restorasyonu tamamlanan Bodrum Kalesi'nde sanatseverle buluşacaklarını belirten Karahan, "Bodrum'da bu sene çok dolu bir yıl olacak." dedi.

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DOB sezon sonu

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