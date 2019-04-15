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Sezonu kapatan Karadenizli balıkçılar, bakıma başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de balıkçılık yapanlar, denizlerde av yasağının başlamasıyla sezonu kapatıp, teknelerini limana demirleyerek, ağları ile teknelerinin bakımını yapmaya başladı.  Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, bugün sona erdi.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZ'de balıkçılık yapanlar, denizlerde av yasağının başlamasıyla sezonu kapatıp, teknelerini limana demirleyerek, ağları ile teknelerinin bakımını yapmaya başladı.

Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, bugün sona erdi. Teknelerini limanlara demirleyen Karadenizli balıkçılar, ağları ile teknelerinin bakımını yapmaya başladı. Balıkçılar, ağları onararak, gelecek balık sezonuna hazır hale getirecek. Samsunlu balıkçılar da limanda ağların onarımına yapıyor. Her şeye rağmen iyi sezon geçirdiklerini kaydeden Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Samsun bölgesi için 15 Mayıs'a kadar çaça balığı avı devam edecek. Bu balık, balık unu fabrikalarına veriliyor. Bu sezon palamut, istavrit, çinekop bol oldu. Mezgit bölgemizde yine avlandı. Hamsi biraz az oldu. Karadeniz'de vardı ama hava sıcaklıklarından dolayı bizim bölgemizden erken geçti. Bu nedenle hamsi ile ilgili kısa bir av süreci yaşandı. Gürcistan ve Abhazya bölgelerinde hamsi de bol oldu. Hamsinin boyu bu yıl biraz ufaktı, bu nedenle biz avlayamadık. Bir de 24 metre altında avcılık yasağı nedeniyle hamsiyi avlamadık; ama karşı kıyı sularındaki ülkeler 24 metreden daha az derinlikte hamsi avladılar. Biz tutamıyoruz; ama onlar tutuyorlar. Bu noktada Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin balık avlanması için boy standardının belirlenmesinde ortak bir karar alması gerekiyor. Biz buradan küçük diye bırakıyoruz, onlar karşıdan avlıyorlar. Olumsuzluklara rağmen sonuç olarak iyi bir av sezonu geçirdik diyebiliriz" diye konuştu.

Bu yıl Karadeniz'de su sıcaklığının 9 derecenin altına düşmediğini belirten Malkoç, "Sıcaklık 4 dereceye kadar düşerdi ama bu yıl 9 derecenin altına hiç düşmedi. Böyle olunca da balıklar göçlerini erken tamamladı. Küresel ısınmanın da etkisiyle deniz ısınıyor, balıklar artık açıktan gitmiyorlar. Balık av süresi de sıcaklıklar nedeniyle daha da kısalıyor" dedi.

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