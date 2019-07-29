Sezonun ilk ayçiçeğine 100 litre hediye mazot

EDİRNE (AA) - Edirne'de 2019- 2020 hasat sezonunun ilk ayçiçeği, düzenlenen törenle Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) satışa sunuldu.

ETB'deki törende, Sarıdanişment köyünden Seçkin Yörük'e ait 1 ton ayçiçeği, bir tarım şirketi adına Fedai Canım ve Ümit Karanfil tarafından kilogramı 3,02 liradan satın alındı.

Üretici Yörük'e günün anısına ETB tarafından 100 litre mazot hediye edildi.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım yeni mahsul ayçiçeğini getiren Yörük'ü kutlayarak bereketli bir yıl diledi.

