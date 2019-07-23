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Sezonun ilk balıkları tandırda pişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefaline yönelik av yasağının sona ermesiyle sezonun ilk balıkları tandırda pişirildi.Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen ve kendilerini ‘Mavi Fularlılar’ olarak tanımlayan kadınlar, Van yöresine ait yemek kültürüyle ilgili yaptıkları çalışmalara devam ediyor.

Sezonun ilk balıkları tandırda pişti

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefaline yönelik av yasağının sona ermesiyle sezonun ilk balıkları tandırda pişirildi.
Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen ve kendilerini ‘Mavi Fularlılar’ olarak tanımlayan kadınlar, Van yöresine ait yemek kültürüyle ilgili yaptıkları çalışmalara devam ediyor. Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan 3 aylık av yasağı sona erdi. Kentteki balıkçılar, yasağın sona ermesiyle birlikte ağlarını suya atarak ilk balıkları avladı. Sezonun ilk balıkları ise Mavi Fularlılar isimli kadın grubu tarafından yöresel usullerle tandırda pişiriliyor.
Mavi Fularlılar, inci kefalini en çok tercih edilen yöresel pişirme yöntemi için Gevaş ilçesine bağlı Abalı Mahallesi’ne gitti. Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen kadınlar, tandırlarını yakarak ateşin köz halini bekledi. Ardından balıkları yıkayarak hazırlayan kadınlar, özel bir aparatın şişlerinden geçirdi. Tandırdaki ateşin köz haline gelmesiyle balıkları tandıra bırakan kadınlar, kısa sürede balıkların nar gibi kızarmasıyla birlikte çıkardı. Kadınlar daha sonra tandırda ızgara yöntemiyle pişen balıkları yöresel sunumuyla ayran aşının yanında servis etti. Kadınların tandırda pişirerek servis ettiği balıklar, türküler eşliğinde afiyetle tüketildi.
Yaptıkları tanıtım etkinliğiyle ilgili bilgi veren Mavi Fularlılar Grup Temsilcisi Nuran Demirhan, inci kefalinin fırında, ızgarada ve tandırda pişirme gibi yöntemlerinin olduğunu ancak yörede en çok tandırda pişirilme yönteminin tercih edildiğini belirtti. Demirhan, inci kefalinin genellikle ayran aşıyla birlikte servis edildiğini kaydetti.

Sezonun ilk balıkları tandırda pişti

Sezonun ilk balıkları tandırda pişti

Sezonun ilk balıkları tandırda pişti

Sezonun ilk balıkları tandırda pişti

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