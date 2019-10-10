HABER

Sezonun ilk kestanesi kilosu 80 liradan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:07 | Son Güncelleme

AYDIN Ticaret Borsası (ATB), Köşk'ün Eğrikavak Mahallesi'ndeki üretici Davut Bayrak ve Cengiz Çınar'ın getirdiğii sezonun ilk kestanesini, kilosu 80 lira sembolik fiyatla satın aldı.

Sezonun ilk kestanesi kilosu 80 liradan alındı

Burhan CEYHAN (Aydın), (DHA)- AYDIN Ticaret Borsası (ATB), Köşk'ün Eğrikavak Mahallesi'ndeki üretici Davut Bayrak ve Cengiz Çınar'ın getirdiğii sezonun ilk kestanesini, kilosu 80 lira sembolik fiyatla satın aldı.
Sezonun ilk kestanesi için ATB'de tören yapıldı. Törene, ATB Meclis Başkanı Bahri Erdem, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır, sezonun ilk kestanesini üreten Davut Bayrak ve Cengiz Çınar katıldı. ATB, sezonun ilk kestanesini kilosu 80 lira sembolik fiyatla satın aldı. İki üretici de 1'er çeyrek altınla ödüllendirildi. Kestanenin Aydın için önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getiren ATB Meclis Başkanı Bahri Erdel, "Ülkemizde 64 bin ton, ilimizde ise 26 bin kestane üretilmekte. Türkiye'nin yüzde 41 kestane üretimi ilimizde gerçekleşiyor. Ülkemizin kestaneden ihracat geliri 43 milyon dolar. Aydın Ticaret Borsası olarak kestanenin coğrafi işaret tescilini aldık. Avrupa coğrafi işaretini ise almayı bekliyoruz" dedi.
Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır, kestanenin en çok Aydın'da yetişmesine rağmen bunun pek bilinmediğinin belirterek, "Çoğunluk kestanenin Bursa'da yetiştiğini sanıyor. 26 bin tonla Aydın, kestane üretiminde birinci. İşlemesini ise Bursa yapıyor. Kestane üretiminin 11 bin tonu Nazilli'de üretiliyor. İki şekilde kestane işleniyor. Hemen alınıp pazara sunuluyor. Bir de yer altında depolanarak ocak- şubat ayında piyasaya sürülüyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sezonun ilk kestanesi kilosu 80 liradan alındı

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Suriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destekSuriyeli öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik için duaSuriyeli öğrencilerden Mehmetçik için dua
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

Barış Pınarı'nda üç köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda üç köy daha terörden arındırıldı!

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

'Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor'

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözaltındaki şüpheli polis aracını kaçırdı

Gözaltındaki şüpheli, polis aracını kaçırdı!

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar böyle kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.