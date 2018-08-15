Sezonun ilk palamutları tanesi 7.5 liradan tezgahta

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta balıkçılar tarafından çaparilerle avlanan sezonun ilk palamutları, tanesi 7,5 liradan tezgahlarda satışa sunuldu.
Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi Sinop'ta çaparilere takılan sezonun ilk palamutları balıkçı tezgahlarında yerini almaya başladı. Tanesi 7,5 liradan satışa sunulan 300 gramlık palamutlar ilgi gördü. Balıkçı Hasan Kırbıyık bu sezon palamudun bol olacağını tahmin ettiklerini belirterek "Palamutta bolluk belirtilerini gördük. Denize açılan arkadaşlarımız bol sayıda palamut avlayarak limana geri döndüler. 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi palamudun çaparilere bu şekilde yoğun takılması bizleri sevindirdi. Çünkü çaparilere bu miktarda palamut takılıyorsa, demek ki denizde çok balık var. Palamudun tanesini 7,5 liradan satışa sunuyoruz. Ucuz olsun ki; hem vatandaş bol bol tüketsin, hem de bizler para kazanalım" şeklinde konuştu.
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