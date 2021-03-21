Sezonun ilk uçağı indi: Muğla cennetten bir köşe

"Rusya'da görev yaptığım firmanın stratejik toplantıları Türkiye'de oluyor. Yüz kişilik bir çalışanla daha önce yine Türkiye'ye geldim. Bu kadar büyük bir grupla tatile gelmek çok zor olduğu için şimdi ailemle geldim. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'nin salgın döneminde çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem uçuş boyunca hem de havalimanında herkes maske takıyor. Tüm önlemler alınmış durumda. Havalimanında da çok büyük bir alan var, insanlar arasındaki sosyal mesafe de çok açık. Burada güvenli bir tatil yapacağımı düşünüyorum."

Rus turistlerden Luda Belova çok sevdikleri Muğla'yı iki kez ziyaret ettiklerini söyledi.

Doğal güzellikleri nedeniyle ön plana çıkan Muğla'nın turizm merkezlerinde misafirler için Kovid-19 sürecinde her şey düşünüldü.

Turistlerden İnna Khelman ise Türkiye'de maske ve sosyal mesafe kurallarının çok iyi uygulandığını gözlemlediğini, çok sevdiği Muğla'ya yeniden gelişinde alınan tedbirlerin dikkatini çektiğini dile getirdi.

Muğla'nın doğal güzelliklerine, yeşili ve mavisine hayran olduğunu anlatan Khelman, kurallara uyulduğu sürece herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmediğini, salgın sürecinde Türkiye'nin aldığı önlemleri son derece takdir ettiğini ifade etti.

'BİZİM İÇİN HİÇBİR SORUN YOK'

Turistlerden Anestasia Cherkassenko ve eşi Denis Cherkassenko ise daha önce de tatil için birçok kez Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti.

Türkiye'ye gelmeden önce test yaptırdıklarını aktaran Cherkassenko, "Eşimle Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu nedenle ilk fırsatta tatil için Türkiye'ye gelmek istedik. Muğla da cennetten bir köşe. Burada deniz, kum, güneş her şey çok güzel. Bizim için hiçbir sorun yok. Burası gayet güvenli ve keyifli." dedi.

Muğla'ya tatil için Moskova'dan geldiğini anlatan Mihhail Kehonka, eşi ve çocuklarıyla ilk defa tatil için Fethiye'ye geldiklerini, çok mutlu olduklarını söyledi.