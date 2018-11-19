Sezonun şampiyonları Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi’nde belli oldu

Mevsim koşulları ve yağan yoğun yağmur sonucu etapların çamur olması sebebiyle çok daha zorlu ve heyecanlı anlara sahne olan rallide ekipler, 2 gün boyunca yaklaşık 102 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 284 kilometrelik yol kat ettiler.

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 7. ve son yarışı 36. Kocaeli Rallisi, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından 17-18 Kasım'da organize edildi. Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası'na da puan veren Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunun bu son organizasyonu toprak etaplarda yapıldı.

Ford Otosan açıklamasına göre, Türkiye’nin en prestijli spor organizasyonlarından Türkiye Ralli Şampiyonası’nda şampiyonlar hafta sonu yapılan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi’nde belli oldu.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Ralli Şampiyonası 17-18 Kasım'da yapılan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi ile tamamlandı. Sezonun son yarışı ile Ford Motorsport Türkiye takımlar şampiyonluğu, 2 çeker ve gençler 1’inciliğini elde etti.

Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi’nde, Ford Motorsport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2, R1 ve ST araçlar ile yarıştılar. Kocaeli Rallisi’nde Ford Motorsport Türkiye, genel klasmanda ilk 10 içerisinde 6 ekiple yer alarak sezon boyunca daha önceki yarışlarda olduğu gibi bu ralliyi de domine etti.

Ford Motorsport Türkiye adına genel klasmanda Fiesta R5 ile mücadele eden Red Bull sporcusu Yağız Avcı yaşadığı mekanik problem sebebiyle Ford Otosan Kocaeli Rallisi’ni 3. sırada tamamlamak durumunda kaldı ve co-pilot’u Onur Vatansever ile 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nı Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisinin ardından 2’nci sırada tamamladı.

Yine 4 çeker Fiesta R5 ile mücade eden Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi de sezonun son yarışı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi ile birlikte 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nı 3’üncü olarak tamamladılar.

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- Özdemir-Memişyazıcı ikilisi 2 çeker kategorisinde birinci

2 çeker kategorisinde ise Fiesta R2T ile mücade eden Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi sezon boyunca gösterdikleri istikrarı Kocaeli Rallisi’nde de tekrarlayarak sezonu, 2 çeker kategorisinde 1’inci olarak tamamladılar.