SGK 1,5 yıl sonra ’yersiz ödeme’ dedi ve 23 bin 989 lira borç çıkartt

Tokat’ta eşinden boşandıktan sonra vefat eden annesinden yetim, babasından ise ölüm geliri ve aylığı bağlanan Sevim Bekler, 1,5 yıl sonra yersiz ödeme yapıldığı gerekçesi ile tebliğ edilen 23 bin 989 liralık borç ile şok yaşadı.

Tokat’ta eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşamaya başlayan Sevim Bekler (55) SGK’ya yetim maaşı bağlanması için başvurdu. 1988 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden babası Mehmet Bekler’den ölüm geliri ve aylığı ile 2007 yılında hayatını kaybeden annesi Rabia Bekler’den Bağkur ödemesinden dolayı yetim aylığı bağlandı. Bekler, yaklaşık 1.5 yıl sonra SGK’dan gelen yersiz ödeme yapıldığı gerekçesi ile geri istenen 23 bin 989 liralık borç ile şok yaşadı. 23 bin 989 lira borç ödemesi için maaşından aylık olarak kesilmeye başlayan Bekler, kredi çekerek ev aldığı için zor günler yaşadığını kaydetti. Ölüm aylığı bağlanmasında kendi hatasının olmadığını ileri süren Bekler, mağduriyetinin giderilmesini beklediğini söyledi. 1,5 yıl sonra SGK’dan gelen evrakla şok yaşadı

Bekler, “Eşimden 2017 yılında boşandım. SGK’ya 1988 yılında trafik kazasında ölen babamın SGK’dan, 2007 yılında ölen annemin de Bağ Kur maaş almak için başvurdum. Memurlar evrakları inceleyerek maaş alabileceğimi söylediler. Görevlinin yanında ayrılırken babamın kazadan mı vefat ettiğini sordular. Kazadan vefat ettiğini söylediğimde bir evrak verdiler bir resmi kuruma gönderdiler. Evrakları doldurup Ankara’ya gönderdik. Babam ile annemin maaşı bağlandı, ayrıca babamdan kaza sigortası olarak bir para bağlandı. Yaklaşık 1.5 yıl sonra SGK’dan gelen kağıtta 23 bin 989 lira yersiz ödeme şeklinde bir ceza geldi. O anda başımdan sanki kaynar sular döküldü çok şaşırdım. Bu kadar parayı nasıl ödeyeceğim diye korktum. SGK’ya giderek neden böyle olduğunu sordum. Bana arada böyle memur yanlışlık yapabildiğini , yersiz ödeme yapıldığını söylediler. Daha sonra babamdan aldığım kaza sigortasından bağlanan maaşı kestiler, annemden babamdan maaş almaya devam ediyorum. Ama 23 bin 989 lira aldığım maaşlardan her ay kesiliyor. Kesinti olduktan sonra annem ve babamdan elime geçen maaş bin 800 lira. Bu maaşa güvenerek kredi çekerek ev almıştım. Bin 500 lira kredi ödüyorum. 300 lira maaştan kalan ve oğlumun aldığı 400 lira nafaka olmak üzere 700 lira ile geçinmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çok mağdurum oldum Devlet büyüklerinden SGK’dan bu sorunun çözülmesi için yardım bekliyorum” dedi.