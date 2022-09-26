SGK 341 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? SGK personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na 341 personel alımı yapılacağı Resmi Gazete'de ilan edildi. Yapılan ilanın ardından SGK persnel alımı ile ilgilenen vatandaşlar konuya ilişkin detayları arama motorlarında sorgulamalarını sürdürüyor. Yayımlanan ilana göre 341 personel alımı ile 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alımı yapılacak. Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. İşte SGK personel alımına dair merak edilenler...

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) 341 personel alımı başvuru tarihleri 30 Eylül Cuma - 7 Ekim Cuma olarak belirlendi.

SGK 341 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SGK personel alımı başvurusunda bulunmak isteyen adaylardan 2020 KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavlarına girmiş olma şartı aranacak.

SGK PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

SGK sözleşmeli personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılacak.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayımlanacak.

