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SGK, 62 ilacı geri ödeme listesine aldı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.11.2018 09:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre SGK, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan 62 ilacı geri ödeme listesine dahil etti.

SGK, 62 ilacı geri ödeme listesine aldı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 62 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Selçuk'un konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'nda alınan kararlara göre 62 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk.

Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır. Eklenen ilaçların 58 adedinin daha önce de eşdeğerleri bulunmaktayken, 4 adet ilacın daha önce eşdeğeri bulunmamaktaydı. Yeni liste ile bu 4 ilacın kullanıldığı tedaviler için de alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 58 adedi yerli üretim, 4 adedi ise yabancı üretimdir. 62 adet ilacın, özellikle eşdeğer olanların ilaç listesine girmesiyle, ilaç tercihinde zenginleşme ve erişim kolaylığının yanı sıra yaklaşık 6 milyon lira yıllık tasarruf öngörüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8467'ye ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
ilaç SGK Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu nedemek insanları ölüme mi mahkum ediyorsunuz annemin ilacı 4820tl babamın emekli maaşı 1600tl ev kirası 800tl ilaç nasılalınacak?
Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlara göre 62 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik."
BEN YILLARDIR ÇALIŞIP EMEKLI OLDUM DÜNYANIN PARASI KESİLDİ SSK YA ŞİMDİ İLACIMI ODEMEZ HER DURUMDA PARA KESER ZAMANINDA ALMASAYDINIZ SIZE ODEDIGIM PARAYLA OZEL SIGORTAYA ODEYSEDIM SİMDİ EVİME GELIR EVİMDE BAKARLARDI.
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