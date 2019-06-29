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SGK Başkan Yardımcısı Ceylan: Aylık 30 milyonun üzerinde reçete yazılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 17:02 | Son Güncelleme

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, SGK ile sözleşmesi bulunan 25 bin 285 eczane olduğunu belirterek, "Aylık ortalama 30 milyonun üzerinde reçete yazılıyor.

SGK Başkan Yardımcısı Ceylan: Aylık 30 milyonun üzerinde reçete yazılıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, SGK ile sözleşmesi bulunan 25 bin 285 eczane olduğunu belirterek, "Aylık ortalama 30 milyonun üzerinde reçete yazılıyor. Reçete bedeli olarak da 353 milyon TL'lik bir tutarın eczacılarımıza aktarılacağını bekliyoruz" dedi.
SGK yetkilileri ve Antalyalı eczacılar bir otelde düzenlenen Eczacı Gelişim Zirvesi'nde bir araya geldi. Eczacıların sorunlarının dile getirildiği toplantıda konuşan SGK Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, eczacılarla iş ortağı olduklarını ve vatandaşa temas noktasında eczacıların SGK'nın işini oldukça kolaylaştırdığını söyledi. SGK ile sözleşmesi bulunan 25 bin 285 eczane olduğunu kaydeden Ceylan, "Aylık ortalama 30 milyonun üzerinde reçete yazılıyor ve bu reçeteler karşılığında ilaçlar vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. SGK olarak en güzel ve iyi hizmeti vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayretindeyiz. Harcama kalemlerimiz içerisinde en büyük paya emeklilik harcamaları sahip. Onun dışında sağlık geliyor. Sağlık harcamalarının yüzde 30'u ilaç harcamalarından oluşuyor. Reçete bedeli olarak da 353 milyon TL'lik bir tutarın eczacılarımıza aktarılacağını bekliyoruz yeni süreçte" dedi.
Eczacı Gelişim Kooperatifi Başkanı Fehmi Onur Özgüven de mesleklerini en iyi şekilde yapmak için sürekli eğitim almayı tercih ettiklerini söyledi. Eczacı Gelişim Platformu'nu kurarak eczacıları eğitimlere davet ettiklerini ve dünyadaki gelişmelerden böylece haberdar olduklarını da ifade eden Özgüven, mevzuattan kaynaklı bazı sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunları kurumlara ilettiklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından devam eden toplantıda eczacılar ve SGK yetkilileri mevzuatla ilgili görüştü.

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SGK Başkan Yardımcısı Ceylan: Aylık 30 milyonun üzerinde reçete yazılıyorSGK Başkan Yardımcısı Ceylan: Aylık 30 milyonun üzerinde reçete yazılıyor

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