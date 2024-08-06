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  4. SGK borçları için belediyeler yapılandırma ve taksit istiyor! Bakan Işıkhan: Sayılarının artacağını düşünüyoruz

SGK borçları için belediyeler yapılandırma ve taksit istiyor! Bakan Işıkhan: Sayılarının artacağını düşünüyoruz

06.08.2024 12:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelere yönelik "SGK borçlarını ödesinler" çıkışının ardından tüm belediyelere yazı gitmişti. Bakan Işıkhan belediyelerin borçlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Buna göre bazı belediyeler borçlarını ödeme için yapılandırma ve taksit istedi.

SGK borçları için belediyeler yapılandırma ve taksit istiyor! Bakan Işıkhan: Sayılarının artacağını düşünüyoruz

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Belediyelerin SGK borçlarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Işıkhan, "Ödeme talebinde bulunanlar oldu, o gün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, (TBMM) Grup Toplantısı'nda yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu." ifadelerini kullandı.

AA-20240725-35225253-35225248-SGK_BELEDIYELERDEN_96_MILYAR_LIRALIK_PRIM_ALACAGI_ICIN_HAREKETE_GECTI

Gün geçtikçe daha çok belediyenin özellikle prim borçlarının yapılandırılması için başvuruda bulunacağını aktaran Işıkhan, "Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara, 'Birlikte ne yapabiliriz, nasıl taksitlendirebiliriz?' konulu çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Bakanlığın bazı belediyelerin işten çıkarılan işçilerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini hatırlatması üzerine Işıkhan, "Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikayeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz." dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sgk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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