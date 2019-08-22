HABER

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’da polisin 8 kaçak göçmen ele geçirdiği otomobilin sürücüsü Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) hizmetli olarak çalışan C.Ç.

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da polisin 8 kaçak göçmen ele geçirdiği otomobilin sürücüsü Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) hizmetli olarak çalışan C.Ç. çıktı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Yunanistan’a yasadışı yollardan gitmek isteyen kaçak göçmenlerin Yunanistan sınırına götürüleceği bilgisini aldı. Tekirdağ’ın Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulaması noktasında önlem alan polis, kaçak göçmenleri taşıdığını belirlenen 34 BL 4792 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta Pakistan ve Bangladeş uyruklu 8 kaçak göçmen yakalanırken, 1 şişme bot ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücü C.Ç.’nin İstanbul’da SGK’da hizmetli olarak çalıştığı ortaya çıktı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, C.Ç.'nin sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandıSGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

PARTNERBu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!Bu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!
Suriyeli çocuğun 3'üncü kattan düşüşü kamerada (2)Suriyeli çocuğun 3'üncü kattan düşüşü kamerada (2)
Tokat'ta yağış sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldıTokat'ta yağış sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.