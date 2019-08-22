HABER

SGK çalışanı göçmen kaçırırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 15:51 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’da polisin 8 kaçak göçmen ele geçirdiği otomobilin sürücüsü Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) hizmetli olarak çalışan C.Ç.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da polisin 8 kaçak göçmen ele geçirdiği otomobilin sürücüsü Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) hizmetli olarak çalışan C.Ç. çıktı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Yunanistan’a yasadışı yollardan gitmek isteyen kaçak göçmenlerin Yunanistan sınırına götürüleceği bilgisini aldı. Tekirdağ’ın Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulaması noktasında önlem alan polis, kaçak göçmenleri taşıdığını belirlenen 34 BL 4792 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta Pakistan ve Bangladeş uyruklu 8 kaçak göçmen yakalanırken, 1 şişme bot ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücü C.Ç.’nin İstanbul’da SGK’da hizmetli olarak çalıştığı ortaya çıktı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, C.Ç.'nin sorgusu sürüyor.

Van Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyutVan Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyut
Denize giren pazar esnafı akıntıya kapılarak öldüDenize giren pazar esnafı akıntıya kapılarak öldü
Siverek’te otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralıSiverek’te otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.