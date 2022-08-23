SGK'da kamuyu zarara uğratmışlardı! İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturması'nda suç duyurusu

Bakanlıktan kritik 'İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturması' açıklaması! SGK'da kamuyu zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık, kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceği vurgusu yaptı.

"USULSÜZLÜĞE VE YOLSUZLUĞA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız tarafından sürdürülen İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturması sonucu SGK’da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz."

