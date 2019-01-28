SGK'dan 'ceza şoku' açıklaması

Konuyla ilgili SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "2/4362033 tahsis numaralı Muzaffer Özkılınç'ın dosyasının tetkikinde 14.08.2007 tarihinde işten ayrılarak 14.08.2007 tarihli tahsisi talebine istinaden 15.08.2007 tarihinden itibaren aylık bağlandığı ve 27.12.2011 tarih 2011/45 e-TAHSİS e-mail gereği 03.01.2012 tarih 126746 sayılı yazımızla Hendek Belediye Başkanlığında ve bağlı ortaklarında Kurumuzdan emekli olup 01.01.2005 tarihinden itibaren çalışan ve çalışmış olmakla birlikte sonradan ayrılan personellerin isimleri istenmiştir. 20.02.2012 tarihli cevabı yazıda adı geçen sigortanın Hendek Belediyesine bağlı Hendek Gıda A.Ş. de (HİMPAŞ) 23.08.2007 tarihide işe başladığı ve halen devam ettiği bildirildiğinden 5335 sayılı Kanunun 30. Maddesi gereğince 23.08.2007 tarihinden itibaren aylığı durdurularak 09.04.2012 tarihli yazımız ile fuzuli ödendiği tespit edilen 23.08.2007-19.03.2012 süreye ait aylıklara ait tutarın 42.740,12 TL anapara borç bildirimi gönderilmiştir. 18.04.2012 tarihli borca itiraz dilekçesine istinaden 18.05.2012 tarihli borcun geçerli olduğu tarafına bildirilmiştir. 12.04.2012 tarihinde işten ayrılarak 18.04.2012 tarihli tahsisi talebine istinaden 10.08.2012 tarihinde 22.04.2012 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı yeniden bağlanmış olup, halen aylığını almaya devam etmektedir. Ayrıca sağlık hizmetinden de faydalanmaktadır. Söz konusu borcun takibi için 18.09.2012 tarihinde Mali Hizmetler takip birimine takip ve tahsisi için bildirilmiştir. 07.06.2016 tarihinde hukuk servisinden gelen yazı ekinde mahkeme kararında açılan davanın reddine karar verildiği görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

