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  4. SGK'dan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: Adı geçen hastanelere müfettişler inceleme başlattı!

SGK'dan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: Adı geçen hastanelere müfettişler inceleme başlattı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.10.2024 10:52
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.

SGK'dan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: Adı geçen hastanelere müfettişler inceleme başlattı!

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak bebeklerin ölmelerine neden olan 'yenidoğan çetesi' Türkiye'nin gündeminde. SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çeteyle ilgili SGK'dan yeni açıklama geldi.

MÜFETTİŞLER İNCELEME BAŞLATTI

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır.

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Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

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Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."

AA

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