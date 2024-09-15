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SGK e-Bildirge nedir, nasıl verilir? E-Bildirge başvurusu ve e-Bildirge girişi nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.09.2024 14:47
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SGK e-Bildirge, işverenlerin çalışanlarına ait sosyal güvenlik primlerini elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmelerine olanak tanıyan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde işverenler, çalışanlarının sigorta prim bilgilerini ve diğer gerekli belgeleri internet üzerinden SGK'ya iletebilirler. e-Bildirge sistemi, işlemlerin hızlanmasını, kağıt israfının önlenmesini ve işverenler için kolaylık sağlamayı amaçlar.

SGK e-Bildirge nedir, nasıl verilir? E-Bildirge başvurusu ve e-Bildirge girişi nasıl yapılır?

İçindekiler

  • SGK e-Bildirge nedir?,
  • E-Bildirge nasıl verilir?
  • E-Bildirge zorunlu mu?
  • E-Bildirge başvurusu nasıl yapılır?
  • E-Bildirge girişi nasıl yapılır?
  • E-Bildirge başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu hem çalışanların hem de işverenlerin sosyal haklarını korumakla yükümlüdür. Rapor alma, iş başvuruları, hizmet dökümleri gibi çeşitli işlemler ya da resmî evraklar günümüzde internet ortamında çok hızlı bir şekilde yapılabilmekte ve hem çalışanlar hem de işveren kişiler tüm SGK işlemlerini hızlıca gerçekleştirilebilmektedir.

SGK e-Bildirge nedir?,

SGK e-Bildirge, işveren statüsünde olan kişilerin çalıştırdıkları personele ait olan sigorta prim belgelerini elektronik ortam sayesinde bildirmelerine imkan veren bir portal olarak tanımlanmıştır.

Şirket sahibi olan kişiler, işveren statüsünde olanlar, mali müşavirler, muhasebeciler üzerine e-Bildirge yetkisi verilebilir. SGK’dan sicil numarası ibraz edilerek e-Bildirge işlemi yapma hakkı kazanılabilir.

E-Bildirge nasıl verilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulmuş bir sistem olan e-Bildirge sistemi güvenilirdir. Ayrıca her işletme ve firma tarafından süreci hem hızlandırır hem de kolaylaştırır. E-Bildirge başvurusu yapmak için şu adımlar takip edilmelidir:

E-Bildirge başvuru formu alınır ve eksiksiz olarak doğru bilgiler ile doldurulur.
İş yerinin işlem yaptığı sigorta il müdürlüğüne başvuru yapılır.
Sigorta il müdürlüğüne yapılmış olan başvuru esnasında iş yerine ait bir şifre ve kullanıcı adı belirlenir.

E-Bildirge zorunlu mu?

E-Bildirge uygulamasının yeni versiyonu E-bildirgeV2 ve e-Bildirge'deki özelliklerin yanı sıra muhtasar prim ve hizmet belgesi ile getirilen tahakkuk nedenleri ile tahakkuk dönemi ve hizmet dönemi kavramları da yeni kullanılmaya başlanmıştır. Ayrılık prim ve hizmet belgeleri geçmiş dönemler adına da gönderilebilir. İş yerinde en az 3 ve daha fazla sigortalı çalışanı olan işverenlerin E-Bildirge başvurusu yapma zorunluluğu bulunur. Ancak 3 kişiden daha az çalışanı olan kişiler, bu uygulamadan isteğe bağlı olarak faydalanırlar.

E-Bildirge başvurusu nasıl yapılır?

SGK’ya başvuru yaparak iş yeri tescil işlemi gerçekleştirmiş ve bu işlemi tamamlamış olanlar kendi e-Devlet şifreleri ile e-Bildirge şifresi almalıdır. Bunun için şu işlemler sırasıyla uygulanmalıdır:

  • SGK sitesine girilir.
  • Site içindeki menülerden E-SGK tıklanır.
  • Diğer uygulamalar sekmesine tıklanır.
  • Menü altından E-SGK şifre sekmesi tıklanır.
  • Bu alandaki kısma T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi yazılarak giriş yapılır.

E-Bildirge girişi nasıl yapılır?

E-Bildirge girişi için SGK şubelerine başvuru yapılmalıdır. Bu başvurunun sonucunda kullanıcılara kullanıcı kimliği ve şifre verilir. SGK’nın resmî internet sitesindeki e-Bildirge girişi üzerinden işlem yapılır.

E-Bildirge uygulamasının giriş sayfası üzerinden alınmış olan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilir. Bu sayede işverenler çalışanlarına ait olan sigorta ve prim belgelerini internet ortamında belgeleyebilir.

E-Bildirge başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

SGK şubelerinden de işe giriş bildirgesi için belge temin edilebilir. Ayrıca e-Bildirge başvurusu için gerekli belgeler bulunur. Bu belgeler şunlardır:

  • E-Bildirge başvuru formu
  • İşverenin imza sirküleri
  • Kimlik fotokopisi
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sgk
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