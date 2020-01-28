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SGK’dan sahte emeklilik iddialarına cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında “Büyük vurgun!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında “Büyük vurgun! 700 bin kişiyi sahte emekli yaptılar” şeklinde yer alan haberlere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yapılan haberlerde; Almanya’da yaşayan 700 bin Türk vatandaşının sahte emeklilik şirketleri tarafından dolandırılarak emekli yapıldığı, SGK’nın bu şekilde 25 milyar dolar zarara uğratıldığı ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan geriye dönük ödeme talep edildiği iddialarının yer aldığı belirtildi.
Başkanlık tarafından konuya ilişkin cevaben yapılan açıklamada, Almanya’da ikamet eden Türk vatandaşlara yönelik yer alan iddialar ve verilen bilgilerin gerçek dışı olduğu aktarıldı.
SGK’nın her yıl Sayıştay tarafından denetlenen Türkiye’nin en büyük ve güzide kurumlarından biri olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Yapılan her işlemin denetime tabi olduğu kurumumuzun haberde iddia edildiği gibi 25 milyar dolar gibi bir zarara uğratılması mümkün değildir. Hali hazırda haberde belirtilen tarih aralığında toplamda 481 bin 911 vatandaşımız ilgili kanun kapsamında emekli olmuş ve kendilerine yaşlılık aylığı bağlanmıştır.
Yani haberde iddia edildiği gibi 700 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği ve SGK’nın 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini geri istediği şeklindeki bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Belli periyotlarda servis edilen bu tip haberlerin kamuoyunun da takdir edeceği gibi art niyetli olduğu aşikardır. Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından paravan şirketlere yönelik denetimler düzenli periyotlarda yapılmakta ve vatandaşlarımızı mağdur etmeye yönelik girişimlere kesinlikle müsamaha gösterilmemektedir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan, paravan emeklilik şirketlerine karşı dikkatli olmalarını ve şüphe duydukları durumları ülkemizin çalışma ataşelikleri ve büyükelçiliklerimize bildirmelerini, ayrıca emeklilik iş ve işlemlerini de bu kurumlarımız aracılığıyla gerçekleştirerek resmi kurumlarımız haricindeki kişi ve kurumlara itibar etmemelerini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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