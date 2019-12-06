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SGK'yı 5 milyon lira zarara uğratan 31 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 17:00 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde, hasta olmayanlar adına reçete düzenleyerek ve sahte engelli raporu düzenleyerek, SGK'yı 5 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde, hasta olmayanlar adına reçete düzenleyerek ve sahte engelli raporu düzenleyerek, SGK'yı 5 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda, hasta olmayan kişilere farklı tanılar konularak, piyasa değeri yüksek olan ilaçlar yazıldığı ve para karşılığı sağlık raporu verildiği belirlendi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve çalışanlar ile eczacı kalfalarının da aralarında bulunduğu şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, malulen emeklilik, ÖTV indirimi ve engelli bakım parası gibi nedenlerle sağlık raporu isteyenlere, engel oranını yüzde 80 gösteren rapor düzenledikleri belirlendi. Soruşturmada çok sayıda kişinin de hasta temini için aracılık ettiği, para alışverişinin bu aracılar ile yapıldığı, olmayan hastalar adına reçete düzenlenerek, SGK'nın 5 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen gözaltı kararları üzerine Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon yapıldı. 49 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyette sorguya alınan şüpheliler, dün ve bugün 2 grup halinde Çerkezköy Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü savcılık tarafından salıverildi. Mahkemeye sevk şüphelilerden aralarından doktor A.E.'nin de bulunduğu 31 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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