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SGK’yı zarara uğratan 26 kişi polis operasyonuyla yakalandı

20.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Kurdukları sahte çağrı merkeziyle Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları öne sürülen 26 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı.Eskişehir’de kurdukları sahte çağrı merkezi şirketinde 87 kişiyi çalışmadığı halde sigortalı gösteren ve SGK’yı zarara uğrattığı tespit edilen 26 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Kurdukları sahte çağrı merkeziyle Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları öne sürülen 26 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı.
Eskişehir’de kurdukları sahte çağrı merkezi şirketinde 87 kişiyi çalışmadığı halde sigortalı gösteren ve SGK’yı zarara uğrattığı tespit edilen 26 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı. Kentte kurulan sahte şirketler aracılığıyla fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı olarak gösterildiği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan özel ekibin yaklaşık 3 aylık soruşturması sonucu 26 şüpheli gözaltına alındı. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebep olacak şekilde nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla sorguya alınan şüphelilerden 21’i serbest bırakılırken, 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

87 kişiyi çalışmadıkları halde sigortalı gösterdiler
Polis tarafından kurulan özel ekiplerin operasyonlarda gözaltına aldığı şüphelilerden H.Ş., E.K., İ.Y.Ö., S.Ç. ile Ö.U.’nun sahte çağrı merkezi şirketi kurduğu öğrenildi. Kurulan bu sahte şirket üzerinden 87 kişinin çalışmadığı halde sigortalı gösterildikleri ve sahte sigortalı kişilerin emeklilik hakkının yanı sıra devlet tarafından sağlanan tüm imkanlardan faydalandıkları belirlendi.
Kurulan sahte çağrı merkezleri ve diğer şirketler aracılığıyla yaptıkları dolandırıcılıkla kamu kurumlarını zarara uğrattıkları kanıtlanan şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

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